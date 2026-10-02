Ночная атака РФ на Ривненскую область: повреждено гражданское предприятие, людей эвакуировали
В ночь на 2 октября российские захватчики атаковали Ривненскую область. В результате удара было повреждено гражданское предприятие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Коваль.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Из-за пожара эвакуировали жителей домов
В результате возгорания помещений была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Что предшествовало?
После ночной воздушной атаки 28 сентября в Ривненской области был поврежден частный жилой дом. По информации начальника Ривненской ОГА Александра Коваля, люди не пострадали. На месте работали соответствующие службы.
29 сентября Россия вновь атаковала область. В результате удара была повреждена гражданская спецтехника, после чего возник пожар. По предварительным данным, пострадавших не было.
30 сентября утром и днем область вновь подверглась атаке. На севере Ривненской области была повреждена гражданская инфраструктура, при этом люди не пострадали.
1 октября в результате очередной ночной атаки пострадала 36-летняя женщина. Ее частный дом был поврежден, сама женщина получила ранения в плечи и лицо и была госпитализирована.
Также в результате очередного удара было повреждено производственное помещение гражданского предприятия в Костопольской громаде. По предварительным данным, люди не пострадали.
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