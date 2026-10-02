Нічна атака РФ на Рівненщину: пошкоджено цивільне підприємство, людей евакуювали

У ніч проти 2 жовтня російські загарбники атакували Рівненську область. Унаслідок удару зазнало ушкоджень цивільне підприємство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

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За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Через пожежу евакуювали жителів будинків

Унаслідок загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків. На місці події працюють відповідні служби.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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Що передувало?

Після нічної повітряної атаки 28 вересня на Рівненщині було пошкоджено приватний житловий будинок. За інформацією начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, люди не постраждали. На місці працювали відповідні служби.

29 вересня Росія знову атакувала область. Унаслідок удару була пошкоджена цивільна спецтехніка, після чого виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих не було.

30 вересня Вранці та вдень область знову перебувала під атакою. На півночі Рівненщини була пошкоджена цивільна інфраструктура, при цьому люди не постраждали.

1 жовтня внаслідок чергової нічної атаки постраждала 36-річна жінка. Її приватний будинок був пошкоджений, сама жінка отримала поранення плечей та обличчя і була госпіталізована.

Також внаслідок чергового удару було пошкоджено виробниче приміщення цивільного підприємства у Костопільській громаді. За попередніми даними, люди не постраждали.

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