В Ростовской области россиянин требует от темнокожего мужчины совместное фото: "Вы черные, бл#дь. Животные, #баные". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись конфликта в Ростовской области, во время которого россиянин настойчиво требовал от темнокожего мужчины сфотографироваться с ним, объясняя свое желание цветом кожи собеседника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ссоры распространяется в социальных сетях.
На кадрах россиянин просит незнакомца сделать совместное фото. Тот удивляется такой просьбе и спрашивает, зачем фотографироваться с человеком, которого он даже не знает.
"Слышь, я тебя прошу раз в жизни", — настаивает россиянин.
"Зачем со мной фотографироваться? Вы меня даже не знаете", — отвечает мужчина.
"Потому что вы черные, бл#дь. Животные, #баные", — объясняет свое желание россиянин.
После этого разговор быстро перерастает в ссору. Темнокожий мужчина отказывается фотографироваться из-за агрессивного тона собеседника, а россиянин начинает ругаться и оскорблять его. После обмена еще несколькими нецензурными репликами запись обрывается.
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