В Ростовской области россиянин требует от темнокожего мужчины совместное фото: "Вы черные, бл#дь. Животные, #баные". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись конфликта в Ростовской области, во время которого россиянин настойчиво требовал от темнокожего мужчины сфотографироваться с ним, объясняя свое желание цветом кожи собеседника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ссоры распространяется в социальных сетях.

На кадрах россиянин просит незнакомца сделать совместное фото. Тот удивляется такой просьбе и спрашивает, зачем фотографироваться с человеком, которого он даже не знает.

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"Слышь, я тебя прошу раз в жизни", — настаивает россиянин.

"Зачем со мной фотографироваться? Вы меня даже не знаете", — отвечает мужчина.

"Потому что вы черные, бл#дь. Животные, #баные", — объясняет свое желание россиянин.

После этого разговор быстро перерастает в ссору. Темнокожий мужчина отказывается фотографироваться из-за агрессивного тона собеседника, а россиянин начинает ругаться и оскорблять его. После обмена еще несколькими нецензурными репликами запись обрывается.

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