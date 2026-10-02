На Ростовщині росіянин вимагає від темношкірого чоловіка спільне фото: "Вы черные, бл#дь. Животные, #баные". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис конфлікту на Ростовщині, під час якого росіянин наполегливо вимагав від темношкірого чоловіка сфотографуватися з ним, пояснюючи своє бажання кольором шкіри співрозмовника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис суперечки поширюють у соціальних мережах.
На кадрах росіянин просить незнайомця зробити спільне фото. Той дивується такому проханню та запитує, навіщо фотографуватися з людиною, яку він навіть не знає.
"Слышь, я тебя прошу раз в жизни", - наполягає росіянин.
"Зачем со мной фоткаться? Вы меня даже не знаете", - відповідає чоловік.
"Потому что вы черные, бл#дь. Животные, #баные", - пояснює своє бажання росіянин.
Після цього розмова швидко переростає у сварку. Темношкірий чоловік відмовляється фотографуватися через агресивний тон співрозмовника, а росіянин починає лаятися та ображати його. Після обміну ще кількома нецензурними репліками запис обривається.
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