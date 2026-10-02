В Раде зарегистрировали законопроект об обучении на языках национальных меньшинств: премьер Мадяр приветствует это решение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании национальных меньшинств. Его принятие должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Целью законопроекта является "создание надлежащих условий для повышения качества обучения на государственном языке и языках национальных меньшинств (сообществ) Украины и коренных народов Украины путем совершенствования законодательного регулирования образовательных прав соответствующих лиц, обеспечения возможности использования языков национальных меньшинств (сообществ) Украины и коренных народов Украины в образовательном процессе наряду с государственным языком, а также учета их языковых, культурных и образовательных потребностей".

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Законопроектом вводится понятие учреждений общего среднего образования со статусом учреждения национального меньшинства (сообщества) Украины. Такой статус может получить учреждение, в котором количество учащихся, получающих образование на языке национального меньшинства (сообщества), составляет более 50% от общего количества учащихся.

Программа должна включать изучение учащимися национальной истории, сохранение материальной и духовной культуры, связанной с национальной идентичностью.

В то же время родители получают право запрашивать дубликаты документов об образовании детей на языках национальных меньшинств.

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Реакция Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в Facebook прокомментировал законопроект:

Мы приветствуем то, что вчера в украинский парламент был внесен законопроект, укрепляющий права венгерского национального меньшинства в сфере образования. Этот законопроект укрепляет правовые гарантии образования на венгерском языке и сети учебных заведений

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