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В Раде зарегистрировали законопроект об обучении на языках национальных меньшинств: премьер Мадяр приветствует это решение

Образование национальных меньшинств: в Раде зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании национальных меньшинств. Его принятие должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Целью законопроекта является "создание надлежащих условий для повышения качества обучения на государственном языке и языках национальных меньшинств (сообществ) Украины и коренных народов Украины путем совершенствования законодательного регулирования образовательных прав соответствующих лиц, обеспечения возможности использования языков национальных меньшинств (сообществ) Украины и коренных народов Украины в образовательном процессе наряду с государственным языком, а также учета их языковых, культурных и образовательных потребностей".

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Законопроектом вводится понятие учреждений общего среднего образования со статусом учреждения национального меньшинства (сообщества) Украины. Такой статус может получить учреждение, в котором количество учащихся, получающих образование на языке национального меньшинства (сообщества), составляет более 50% от общего количества учащихся.

Программа должна включать изучение учащимися национальной истории, сохранение материальной и духовной культуры, связанной с национальной идентичностью.

В то же время родители получают право запрашивать дубликаты документов об образовании детей на языках национальных меньшинств.

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Реакция Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в Facebook прокомментировал законопроект:

Мы приветствуем то, что вчера в украинский парламент был внесен законопроект, укрепляющий права венгерского национального меньшинства в сфере образования. Этот законопроект укрепляет правовые гарантии образования на венгерском языке и сети учебных заведений

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Автор: 

Венгрия (2742) законопроект (3364) образование (2328) нацменьшинства (257) Мадяр Петер (129)
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Топ комментарии
+4
27 ярдів не начасі.
Начасі задобрювати Угорщину.

А корейську мову, коли вивчати почнемо? Бо ЗЄ вже з Південною Кореєю встиг посратися поки ЗЕлені дупи чухали.
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02.10.2026 10:39 Ответить
+3
Якщо прем'єр країни, яка з радістю готова окупувати частину нашої країни, а зараз відкрито соботує по суті наше виживання вітає подібне, значить зелені вчергове продалися і готові протягнути якесь лайно у ВР.
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02.10.2026 10:42 Ответить
+2
..ЦЕ ПОЧАТОК ВІДНОВЛЕНЯ УРОКІВ "ЯЗИЧНОЇ МОВИ" В УКРАЇНІ
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02.10.2026 10:44 Ответить

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