У Раді зареєстрували законопроєкт про навчання мовами нацменшин: прем’єр Мадяр вітає це рішення

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту нацменшин. Його схвалення має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах про вступ в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Законопроєкт оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Метою законопроєкту є "створення належних умов для підвищення якості навчання державною мовою та мовами національних меншин (спільнот) України та корінних народів України шляхом удосконалення законодавчого регулювання освітніх прав відповідних осіб, забезпечення можливості використання мов національних меншин (спільнот) України та корінних народів України в освітньому процесі поряд із державною мовою, а також врахування їхніх мовних, культурних та освітніх потреб".

Читайте: Угорщина не дозволить будувати на своїй території нафтосховище для України, – Петер Мадяр

Законопроєктом запроваджується поняття закладів загальної середньої освіти зі статусом закладу національної меншини (спільноти) України. Такий статус може отримати заклад, в якому кількість учнів, які здобувають освіту мовою національної меншини (спільноти), становить більше 50% від загальної кількості учнів.

Програма має включати вивчення учнями національної історії, збереження матеріальної та духовної культури, пов'язаної з національною ідентичністю.

Водночас батьки отримують право запитувати про дублікат документів про освіту дітей мовами нацменшин.

Читайте: Лише Угорщина блокує відкриття решти чотирьох кластерів про вступ України до ЄС, - DW

Реакція Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook прокоментував законопроєкт:

Ми вітаємо те, що вчора до українського парламенту було подано законопроєкт, який зміцнює права угорської національної меншини у сфері освіти. Цей законопроєкт зміцнює правові гарантії освіти угорською мовою та мережі навчальних закладів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук може відвідати Угорщину: опрацьовує можливий візит