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Глава МИД Венгрии Орбан ожидает принятия в Украине законопроекта об образовательных правах венгерского меньшинства уже в этом месяце

Будапешт приветствовал законопроект Украины об образовании на языках национальных меньшинств и ожидает его принятия в октябре

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан приветствовала внесение в Верховную Раду законопроекта об образовательных правах национальных меньшинств. Она заявила, что новому венгерскому правительству за несколько месяцев удалось добиться в этом вопросе большего, чем правительству Виктора Орбана за десять лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Анита Орбан написала в своем Facebook.

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По ее словам, о внесении законопроекта в Верховную Раду ее лично проинформировал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов.

Глава венгерского МИД отметила, что законопроекту предшествовали несколько недель двусторонних консультаций украинских и венгерских специалистов, а также переговоры с представителями венгерской общины Закарпатья.

"Мы приветствуем этот шаг, которому предшествовали двусторонние украинско-венгерские профессиональные консультации, проходившие в течение последних недель, а также консультации с представителями венгерской общины Закарпатья", — заявила Орбан.

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По ее словам, принятие законопроекта может укрепить правовые гарантии образования на венгерском языке и функционирования соответствующей сети образовательных учреждений.

Орбан ожидает, что Верховная Рада рассмотрит и примет законопроект уже в октябре. Она также заявила о заинтересованности Будапешта в продолжении диалога с Киевом.

В то же время глава МИД Венгрии подчеркнула, что новое правительство страны за несколько месяцев, по е мнению, достигло большего количества практических результатов в вопросе прав венгерского меньшинства Закарпатья, чем правительство Виктора Орбана за десять лет.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр также приветствовал внесение законопроекта в Верховную Раду.

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Законопроект связан с разблокированием переговоров с ЕС

1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств. Он, в частности, предусматривает возможность присвоения школам статуса учреждения национального меньшинства и дополнительные гарантии использования языков нацменьшинств, являющихся официальными языками ЕС.

Принятие изменений должно помочь снять венгерское вето на открытие двух кластеров в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее выразил надежду, что законодательные изменения позволят разблокировать дальнейшее продвижение Украины в переговорах о членстве в ЕС.

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Автор: 

Венгрия (2742) ВР (28428) законопроект (3364) образование (2328) нацменьшинства (258)
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Топ комментарии
+5
Цікаво. А окрім України вони ще у когось вимагають подібного? 🤔
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02.10.2026 11:16 Ответить
+3
А чому б не послати цих мадярів вонючих напуй?
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02.10.2026 11:16 Ответить
+3
А де освітні права для украінських, румунських меншин в мадяріі?? Ау СибігаВ...
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02.10.2026 11:21 Ответить

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