Глава МЗС Угорщини Орбан очікує на ухвалення в Україні законопроєкту про освітні права угорської меншини вже цього місяця

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права національних меншин. Вона заявила, що новому угорському уряду за кілька місяців вдалося досягти в цьому питанні більшого, ніж уряду Віктора Орбана за десять років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Аніта Орбан написала у своєму Facebook.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За її словами, про внесення законопроєкту до Верховної Ради її особисто поінформував віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов.

Глава угорського МЗС зазначила, що законопроєкту передували кілька тижнів двосторонніх консультацій українських та угорських фахівців, а також переговори з представниками угорської громади Закарпаття.

"Ми вітаємо цей крок, якому передували двосторонні українсько-угорські професійні консультації, що тривали протягом останніх тижнів, а також консультації з представниками угорської громади Закарпаття", – заявила Орбан.

Також читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про навчання мовами нацменшин: прем’єр Мадяр вітає це рішення

За її словами, ухвалення законопроєкту може посилити правові гарантії освіти угорською мовою та функціонування відповідної мережі освітніх закладів.

Орбан очікує, що Верховна Рада розгляне та ухвалить законопроєкт уже в жовтні. Вона також заявила про зацікавленість Будапешта у продовженні діалогу з Києвом.

Водночас глава МЗС Угорщини наголосила, що новий уряд країни за кілька місяців, на її думку, досяг більше практичних результатів у питанні прав угорської меншини Закарпаття, ніж уряд Віктора Орбана за десять років.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також привітав внесення законопроєкту до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист прав нацменшин може стати одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи", - президент Румунії Дан

Законопроєкт пов’язаний із розблокуванням переговорів з ЄС

1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин. Він, зокрема, передбачає можливість надання школам статусу закладу національної меншини та додаткові гарантії використання мов нацменшин, які є офіційними мовами ЄС.

Ухвалення змін має допомогти зняти угорське вето на відкриття двох кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу.

Глава МЗС України Андрій Сибіга раніше висловив сподівання, що законодавчі зміни дозволять розблокувати подальший рух України у переговорах про членство в ЄС.

Читайте також: Угорщина погодила початок переговорів України з ЄС через угоду про захист нацменшин, - Мадяр