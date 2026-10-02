Заказчиков убийства Ирины Фарион до сих пор не установили, - заместитель главы Нацполиции Небытов

Правоохранительные органы пока не установили заказчиков убийства лингвиста и общественной деятельницы Ирины Фарион. Следствие также не установило лиц, которые могли сотрудничать с осужденным Вячеславом Зинченко или быть его последователями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

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По словам Небытова, в течение последних двух лет в этом направлении работали Национальная полиция, прокуратура и Служба безопасности Украины.

"На данный момент никаких заказчиков, соучастников или последователей установлено не было", — сообщил заместитель главы НПУ.

Он отметил, что, согласно установленным судом обстоятельствам, Зинченко действовал самостоятельно, руководствуясь личными убеждениями и неприязненным отношением к общественной деятельности Фарион.

По делу провели 92 экспертизы

Небытов рассказал о масштабах следственно-оперативной работы по делу.

По его словам, правоохранители провели 92 экспертизы, допросили более 1500 человек, в том числе свидетелей, которые непосредственно видели события во время и сразу после стрельбы.

"Мы проанализировали сотни камер видеонаблюдения, а это — десятки гигабайт информации. И, конечно, мы обследовали и исследовали несколько десятков гектаров земли", — заявил он.

Какие доказательства связали Зинченко с убийством

Отвечая на вопрос о доказательствах, которые позволили установить личность мужчины, зафиксированного камерами возле дома Фарион, Небытов назвал несколько ключевых моментов.

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В частности, речь идет об одежде и аксессуарах — кофте, шляпе и очках, которые Зинченко приобрел в Днепре. Правоохранители установили магазины, осуществлявшие доставку этих вещей, после чего их получили во Львове.

Еще одним доказательством стала портретоведческая экспертиза. Она, по словам Небытова, подтвердила, что мужчина, которого свидетели видели на скамейке и который следил за Фарион, был Зинченко.

Кроме того, эксперты обнаружили ДНК Зинченко на скамейке и кресле, которыми пользовался мужчина.

Следствие также установило маршрут его передвижения от арендованной квартиры во Львове до места совершения преступления.

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