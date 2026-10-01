Убийство Фарион: Зинченко вынесли приговор - пожизненное лишение свободы

Шевченковский районный суд Львова огласил приговор Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве лингвиста Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Приговор

Зинченко в ходе судебных заседаний отрицал свою вину и четыре раза отказывался давать показания.

Судья огласил приговор: назначено пожизненное лишение свободы.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что во время судебного разбирательства сторона обвинения доказала, что мужчина совершил убийство в связи с исполнением потерпевшей общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости.

"В частности, осужденный придерживался взглядов на якобы "национальную дискриминацию граждан Украины, которые общаются на русском языке".

Ирину Фарион, известную своей публичной позицией в защиту украинского языка и культуры, он воспринимал как человека, якобы "раскалывающего народное единство".

На этой почве у него и возник умысел на убийство, который впоследствии реализовал, произведя смертельный выстрел", - добавили в ОГП.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион молодой человек 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ей жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова поместил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения в отношении Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки".

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