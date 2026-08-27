Дело об убийстве Фарион: защита Зинченко попросила отложить прения, суд дал время до 7 сентября

Фото: Суспільне Львів/Ольга Дейнека

27 августа в Шевченковском районном суде Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве лингвиста и общественной деятельницы Ирины Фарион. Обвиняемый Вячеслав Зинченко и его адвокат Диана Кара отказались выступать в ходе судебных прений, заявив о необходимости дополнительного времени для подготовки правовой позиции.

Об этом сообщило "Суспільне", передает "Цензор.НЕТ".

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Как отмечается, Зинченко доставили в зал суда в сопровождении Национальной гвардии. Перед началом заседания он пообщался с адвокатом Дианой Карой. Второй защитницы, Ларисы Криворучко, в зале суда не было.

Судья Петр Невойт сообщил, что от Криворучко поступило ходатайство об отпуске, поэтому она попросила отложить рассмотрение дела. Кроме того, судья отметил, что в Едином реестре адвокатов вновь появилась информация о приостановлении права Криворучко на адвокатскую деятельность до 5 июня 2027 года по решению Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Винницкой области.

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Кара рассказала, что перед заседанием разговаривала с Криворучко. Коллега заверила ее, что подала апелляцию и ее полномочия остаются в силе.

Адвокат заявила, что у нее недостаточно времени

Кара подчеркнула, что она не готова самостоятельно выступать с докладом, поскольку именно Криворучко готовила досудебный доклад и согласовывала правовую позицию с подзащитным. Кара попросила дать ей еще время, чтобы получить документы от коллеги. Она напомнила, что на ознакомление с материалами дела суд дал ей всего 50 дней. По ее словам, этого недостаточно для самостоятельного представительства.

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Коллегия судей решила продолжить заседание. Судья вновь предложил Зинченко выступить в судебных прениях, поскольку, по словам Кары, он уже согласовал позицию с Криворучко. Зинченко возразил. "Позиция согласована с защитницей Криворучко", — сказал он и добавил, что с Карой конфиденциального разговора не вел.

После этого суд объявил перерыв на 30 минут, чтобы Зинченко и Кара могли согласовать позицию.

После перерыва в канцелярию суда поступило ходатайство от Кары, в котором адвокат заявила, что без полного ознакомления с материалами уголовного производства, в частности с видео- и аудиозаписями судебных заседаний, и согласования правовой позиции надлежащая защита обвиняемого невозможна.

Впоследствии судья во второй раз предложил Зинченко выступить в ходе судебных прений. Обвиняемый ответил, что за полчаса невозможно согласовать позицию по такому делу.

Кроме того, Зинченко отметил, что, во-первых, адвоката, с которой он согласовывал позицию, нет на судебном заседании, а, во-вторых, он хочет вызвать свидетеля для выступления в прениях.

Кара подчеркнула, что осталась в деле одна после того, как Криворучко лишили права на занятие адвокатской деятельностью. Поэтому она попросила удовлетворить ходатайство об отложении, чтобы согласовать позицию с подзащитным.

Она заверила, что не планирует злоупотреблять процессуальными правами и что это не будет "затягиванием ради затягивания", но ей нужно больше времени, чтобы качественно, а не формально изложить позицию стороны защиты.

По ее словам, чтобы выступить в зале суда, ей необходимо изучить материалы Криворучко, если она их передаст, либо подготовить собственные и согласовать их с Зинченко.

Суд предоставил защитнице срок для ознакомления с материалами уголовного производства до 6 сентября.

Следующее судебное заседание состоится 7 сентября.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. В Фарион стрелял молодой человек 20–25 лет. Он ждал ее у выхода, у него был пистолет без глушителя, он был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ей жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова поместил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения в отношении Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря — "шведской стенки".