Справа про вбивство Фаріон: захист Зінченка попросив відкласти дебати, суд дав час до 7 вересня

Фото: Суспільне Львів/Ольга Дейнека

У Шевченківському райсуді Львова 27 серпня відбулося чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Обвинувачений В’ячеслав Зінченко та його захисниця Діана Кара відмовилися виступати в судових дебатах, заявивши про необхідність додаткового часу для підготовки правової позиції.

Про це повідомило Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Зінченка доправили до зали суду в супроводі Нацгвардії. Перед початком засідання він поспілкувався з адвокаткою Діаною Карою. Другої захисниці, Лариси Криворучко, у залі суду не було.

Суддя Петро Невойт повідомив, що від Криворучко надійшло клопотання про відпустку, тому вона попросила відкласти розгляд справи. Крім того, суддя зазначив, що в Єдиному реєстрі адвокатів знову з’явилася інформація про зупинення права Криворучко на адвокатську діяльність до 5 червня 2027 року за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області.

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Кара розповіла, що перед засіданням говорила з Криворучко. Колега запевнила її, що подала оскарження і її повноваження чинні.

Адвокатка заявила, що їй недостатньо часу

Кара наголосила, що вона не готова самостійно виступати з доповіддю, тому що саме Криворучко готувала досудову доповідь і погоджувала правову позицію з підзахисним. Кара попросила дати їй ще час, щоб отримати документи від колеги. Вона нагадала, що на ознайомлення з матеріалами справи суд дав їй лише 50 днів. За її словами, цього недостатньо для самостійного представництва.

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Колегія суддів вирішила продовжити засідання. Суддя знову запропонував Зінченку виступити в судових дебатах, бо, за словами Кари, він уже погодив позицію з Криворучко. Зінченко заперечив. "Позиція узгоджена з захисницею Криворучко", - сказав він і додав, що з Карою конфіденційної розмови не мав.

Після цього суд оголосив перерву на 30 хвилин, щоб Зінченко і Кара могли узгодити позицію.

Після перерви до канцелярії суду надійшло клопотання від Кари, в якому адвокатка заявила, що без повного ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, зокрема з відео та аудіо судових засідань, та узгодження правової позиції належний захист обвинуваченого неможливий.

Згодом суддя вдруге запропонував виступити в судових дебатах Зінченку. Обвинувачений сказав, що за пів години неможливо узгодити позицію у такій справі.

Крім цього, Зінченко зазначив, що, по-перше, адвокатки, з якою він узгоджував позицію немає на судовому засіданні, а, по-друге, він хоче для виступу в дебатах викликати свідка.

Кара наголосила, що залишилася у справі одна після того, як Криворучко зупинили право на заняття адвокатською діяльністю. Тому вона попросила задовольнити клопотання про відкладення, щоб узгодити позицію з підзахисним.

Вона запевнила, що не планує зловживати процесуальними правами і це не буде "відтягування заради відтягування", але, їй потрібно більше часу, щоб якісно, а не формально представити позицію сторони захисту.

За її словами, щоб виступити у залі суду, їй потрібно дослідити матеріали Криворучко, якщо вона їх передасть, або підготувати власні та узгодити їх із Зінченком.

Суд надав захисниці строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 6 вересня.

Наступне судове засідання відбудеться 7 вересня.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".