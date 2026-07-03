Суд постановив призначити обвинуваченому у вбивстві Фаріон безоплатного адвоката. ВIДЕО

Суд задовольнив клопотання прокурора Дмитра Петльованого та ухвалив рішення про припинення повноважень адвокатки обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Прокурор зазначив, що станом на 3 липня в Єдиному реєстрі адвокатів України щодо адвокатки Криворучко досі міститься відмітка про зупинення її повноважень. Відповідно до частини 2 статті 45 КПК України, адвокат, стосовно якого в реєстрі наявні такі відомості, не має права представляти інтереси обвинуваченого.

У зв’язку з цим суд призначив Зінченку безоплатного адвоката. Водночас обвинувачений має право до наступного судового засідання, яке призначено на 9 липня, укласти договір із будь-яким іншим адвокатом за власним вибором.

















Також читайте: Вбивство Фаріон: суд переніс засідання через відмову Зінченка виступати у дебатах. ФОТОрепортаж

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

Також читайте: Убивство Фаріон: обвинуваченому Зінченку продовжили запобіжний захід до 15 серпня