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Суд постановив призначити обвинуваченому у вбивстві Фаріон безоплатного адвоката. ВIДЕО

Суд задовольнив клопотання прокурора Дмитра Петльованого та ухвалив рішення про припинення повноважень адвокатки обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Прокурор зазначив, що станом на 3 липня в Єдиному реєстрі адвокатів України щодо адвокатки Криворучко досі міститься відмітка про зупинення її повноважень. Відповідно до частини 2 статті 45 КПК України, адвокат, стосовно якого в реєстрі наявні такі відомості, не має права представляти інтереси обвинуваченого.

Вбивство Фаріон: Зінченку дадуть безоплатного адвоката

У зв’язку з цим суд призначив Зінченку безоплатного адвоката. Водночас обвинувачений має право до наступного судового засідання, яке призначено на 9 липня, укласти договір із будь-яким іншим адвокатом за власним вибором.

Вбивство Фаріон: Зінченку дадуть безоплатного адвоката
Вбивство Фаріон: Зінченку дадуть безоплатного адвоката
Вбивство Фаріон: Зінченку дадуть безоплатного адвоката

Вбивство Фаріон: Зінченку дадуть безоплатного адвоката
Вбивство Фаріон: Зінченку дадуть безоплатного адвоката
Вбивство Фаріон: Зінченку дадуть безоплатного адвоката
Вбивство Фаріон: Зінченку дадуть безоплатного адвоката

Також читайте: Вбивство Фаріон: суд переніс засідання через відмову Зінченка виступати у дебатах. ФОТОрепортаж

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

Також читайте: Убивство Фаріон: обвинуваченому Зінченку продовжили запобіжний захід до 15 серпня

Автор: 

суд (11967) Фаріон Ірина (135)
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Топ коментарі
+10
Якщо вже 2 роки не можете винести вирок - отже Зінченко не винний і його треба відпустити !
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03.07.2026 12:39 Відповісти
+7
Винний.
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03.07.2026 14:23 Відповісти
+6
Це син якогось "високопоставленого силовика",ось і виплутують,затримують слідство як можуть.Спортзал йому оплатили та купили(типу волонтери),всі в це вірять?Він сидить,як у мамки за пазухою!Вбивця- то відповідай.А вони хочуть щоби він якомога довше знаходився в СІЗО(бо рік за два),дадуть 8 і одразу після вироку додому,фактично відсидівши 4роки(за навмисне вбивство).Треба прибирати цю норму,бо вона суперечить силі покарання закладеній в йтак гуманних законах!
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03.07.2026 12:41 Відповісти

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