Убивство Фаріон: Зінченку оголосили вирок - довічне позбавлення волі

Шевченківський райсуд Львова оголосив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вирок

Зінченко свою провину під час судових розглядів заперечував та 4 рази відмовлявся давати показання.

Суддя Петро Невойт оголосив вирок.

Зінченка засудили до 4 років позбавлення волі за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. А за статтею про умисне вбивство - до довічного позбавлення волі.

"Відповідно до ч. 2 ст. 70 Кримінального кодексу України, щодо поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначте Зінченку Вячеславу Федоровичу покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Строк відбування покарання почати з моменту затримання 25 липня 2024 року", - зазначив він.

Про таке покарання просила сторона обвинувачення.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що чоловік скоїв вбивство у зв’язку з виконанням потерпілою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості.

"Зокрема, засуджений дотримувався поглядів щодо нібито "національної дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою".

Ірину Фаріон, відому своєю публічною позицією на захист української мови та культури, він сприймав як людину, яка нібито "розколює народну єдність".

На цьому ґрунті в нього й виник умисел на вбивство, який він згодом реалізував, здійснивши смертельний постріл", - додали в ОГП.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

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