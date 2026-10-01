"Санитар общества": Небытов привел 10 фактов о осужденном за убийство Фарион Зинченко

В полиции рассказали, как правоохранители устанавливали личность подозреваемого и собирали доказательства по делу об убийстве Ирины Фарион.

Об этом сообщил заместительглавы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

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Для раскрытия и установления всех обстоятельств этого убийства Нацполиция провела сотни следственно-оперативных мероприятий, 92 экспертизы, более 1500 допросов людей, в том числе из ближайшего окружения потерпевшей и подозреваемого.

Факты о Зинченко

Также Небытов привел 10 фактов о Зинченко, которого сегодня приговорили к пожизненному заключению.

"1. Разве каждый парень общается в Telegram в российских экстремистских группах и обсуждает свои намерения в радикально настроенных кругах? Трудно представить, что каждая "будущая звезда футбола" через Google ищет и отслеживает место жительства Ирины Фарион.

2. Или, возможно, каждый юноша для своего карьерного роста ищет, скачивает и изучает материалы, связанные с терроризмом, конспирацией, допросами, оружием и способами сокрытия информации. Среди них:

- "Русская кухня". Азбука "Домашнего терроризма"

- Секретные инструкции ЦРУ и КГБ

- Камский В.А. Защита личной информации в интернете, смартфоне и компьютере

- Право на террор

- Пособие по революционному террору

- Искусство допроса. Как добиться признания вины

- Методические рекомендации Главного управления МВД РФ в Москве по раскрытию хищений (мошенничеств и краж), совершенных с использованием средств телефонной связи и сети.

Также задержанный изучал механизмы действия детонатора и электронного таймера.

3. Какой "турист" едет во Львов и гуляет не по культурным достопримечательностям, а по маршруту убийцы: от арендованной квартиры до места совершения преступления? При этом меняет адреса своего проживания во Львове и уничтожает сумку с вещественными доказательствами.

4. Каждый "талантливый студент" заказывает пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а через OLX покупает коллиматор и звукопоглотитель, не так ли? Ищет на форумах мастера по переделке оружия, спрашивает, сколько будет стоить переделка пистолета, который он пытался доделать самостоятельно, но у него не получилось.

5. Конечно же, каждый парень заказывает в интернет-магазинах (в каких именно — установлено) одежду, как у фигуранта убийства — те самые футболку, панаму и столь известные белые велосипедные очки. А потом все это упаковывает и отправляет почтой из Днепра во Львов на свое имя. Просто так "совпало".

6. Свидетель видит парня примерно в 19:20. В жару — длинный рукав и широкие брюки, в руках — предмет, похожий на пистолет. Свидетель слышит выстрел, после чего мужчина бежит в сторону арки. Еще один свидетель в то же время видит молодого человека и его побег после выстрела. То же самое мы видим на камерах видеонаблюдения.

7. По результатам баллистической экспертизы выстрел был произведен с расстояния около двух метров. Помимо молодого парня в тот момент, по словам свидетелей, рядом с Ириной Фарион никого не было.

8. Подозреваемый использовал средства конспирации, однако вывод эксперта однозначен: мужчина на фотографиях, сделанных соседкой Ирины Фарион, и задержанный — одно и то же лицо.

9. Особое значение для следствия имели заметки и отложенные сообщения в Telegram подозреваемого, которые он планировал отправить родителям:

"Пока все устраивают митинги, пишут "филологический фронт ах*ел", "прочь с политеха", а потом мирно расходятся, я, тихо улыбаясь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы. Я санитар этого общества. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают и это даст возможность сократить срок. Я выбрал путь, значит буду идти до конца".

"Я скрывал это от вас не потому, что я кретин-отморозок, которого завербовали как лоха, а из-за того, что я их люблю и беспокоюсь о вашей безопасности, да и я в большей безопасности, если вы об этом не знаете. Я вас люблю, не отворачивайтесь от меня, я ради вашего же блага скрывал"

1O. Именно нашего подсудимого видели на скамейке и кресле возле подъезда Ирины Фарион, когда он следил за лингвисткой. Исследовав каждый сантиметр скамейки и кресла, криминалисты обнаружили биологические следы, которые, по заключению экспертиз, содержали следы и ДНК молодого человека, "который не мог этого сделать". Но ведь сделал", — говорится в сообщении.

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Убийство Ирины Фарион

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