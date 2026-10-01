"Санитар общества": Небытов привел 10 фактов о осужденном за убийство Фарион Зинченко
В полиции рассказали, как правоохранители устанавливали личность подозреваемого и собирали доказательства по делу об убийстве Ирины Фарион.
Об этом сообщил заместительглавы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Для раскрытия и установления всех обстоятельств этого убийства Нацполиция провела сотни следственно-оперативных мероприятий, 92 экспертизы, более 1500 допросов людей, в том числе из ближайшего окружения потерпевшей и подозреваемого.
Факты о Зинченко
Также Небытов привел 10 фактов о Зинченко, которого сегодня приговорили к пожизненному заключению.
"1. Разве каждый парень общается в Telegram в российских экстремистских группах и обсуждает свои намерения в радикально настроенных кругах? Трудно представить, что каждая "будущая звезда футбола" через Google ищет и отслеживает место жительства Ирины Фарион.
2. Или, возможно, каждый юноша для своего карьерного роста ищет, скачивает и изучает материалы, связанные с терроризмом, конспирацией, допросами, оружием и способами сокрытия информации. Среди них:
- "Русская кухня". Азбука "Домашнего терроризма"
- Секретные инструкции ЦРУ и КГБ
- Камский В.А. Защита личной информации в интернете, смартфоне и компьютере
- Право на террор
- Пособие по революционному террору
- Искусство допроса. Как добиться признания вины
- Методические рекомендации Главного управления МВД РФ в Москве по раскрытию хищений (мошенничеств и краж), совершенных с использованием средств телефонной связи и сети.
Также задержанный изучал механизмы действия детонатора и электронного таймера.
3. Какой "турист" едет во Львов и гуляет не по культурным достопримечательностям, а по маршруту убийцы: от арендованной квартиры до места совершения преступления? При этом меняет адреса своего проживания во Львове и уничтожает сумку с вещественными доказательствами.
4. Каждый "талантливый студент" заказывает пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а через OLX покупает коллиматор и звукопоглотитель, не так ли? Ищет на форумах мастера по переделке оружия, спрашивает, сколько будет стоить переделка пистолета, который он пытался доделать самостоятельно, но у него не получилось.
5. Конечно же, каждый парень заказывает в интернет-магазинах (в каких именно — установлено) одежду, как у фигуранта убийства — те самые футболку, панаму и столь известные белые велосипедные очки. А потом все это упаковывает и отправляет почтой из Днепра во Львов на свое имя. Просто так "совпало".
6. Свидетель видит парня примерно в 19:20. В жару — длинный рукав и широкие брюки, в руках — предмет, похожий на пистолет. Свидетель слышит выстрел, после чего мужчина бежит в сторону арки. Еще один свидетель в то же время видит молодого человека и его побег после выстрела. То же самое мы видим на камерах видеонаблюдения.
7. По результатам баллистической экспертизы выстрел был произведен с расстояния около двух метров. Помимо молодого парня в тот момент, по словам свидетелей, рядом с Ириной Фарион никого не было.
8. Подозреваемый использовал средства конспирации, однако вывод эксперта однозначен: мужчина на фотографиях, сделанных соседкой Ирины Фарион, и задержанный — одно и то же лицо.
9. Особое значение для следствия имели заметки и отложенные сообщения в Telegram подозреваемого, которые он планировал отправить родителям:
"Пока все устраивают митинги, пишут "филологический фронт ах*ел", "прочь с политеха", а потом мирно расходятся, я, тихо улыбаясь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы. Я санитар этого общества. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают и это даст возможность сократить срок. Я выбрал путь, значит буду идти до конца".
"Я скрывал это от вас не потому, что я кретин-отморозок, которого завербовали как лоха, а из-за того, что я их люблю и беспокоюсь о вашей безопасности, да и я в большей безопасности, если вы об этом не знаете. Я вас люблю, не отворачивайтесь от меня, я ради вашего же блага скрывал"
1O. Именно нашего подсудимого видели на скамейке и кресле возле подъезда Ирины Фарион, когда он следил за лингвисткой. Исследовав каждый сантиметр скамейки и кресла, криминалисты обнаружили биологические следы, которые, по заключению экспертиз, содержали следы и ДНК молодого человека, "который не мог этого сделать". Но ведь сделал", — говорится в сообщении.
Убийство Ирины Фарион
- Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
- Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. В Фарион стрелял молодой человек 20–25 лет. Он ждал ее у выхода, у него был пистолет без глушителя, он был в перчатках.
- Медики прооперировали Фарион, однако спасти ей жизнь не удалось.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
- Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
- 25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
- 26 июля Галицкий суд Львова поместил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
- Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения в отношении Зинченко оставили без изменений.
- Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.
- 24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря — "шведской стенки".
- 1 октября 2026 года суд первой инстанции огласил приговор — пожизненное лишение свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- шо із відістріляними гільзами? чиї на них сліди?
- які реальні мета та мотив вбивства?
- хто, де, коли, за яких обставин підготував психологічно зінченка до роботи із операми/слідчими/прокурорами та судом?
- хто надав йому кошти?
- яка роль та участь у цьому кацапських підарів?