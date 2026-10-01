Називав себе "санітаром суспільства":: Нєбитов навів 10 фактів про засудженого за вбивство Фаріон Зінченка

У поліці розповіли, як правоохоронці встановлювали особу підозрюваного та збирали докази у справі про вбивство Ірини Фаріон.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Для розкриття та встановлення всіх обставин цього вбивства Нацполіція провела сотні слідчо-оперативних заходів, 92 експертизи, понад 1500 допитів людей, зокрема близького кола потерпілої й підозрюваного.

Факти про Зінченка

Також Нєбито навів 10 фактів про Зінченка, якого сьогодні засудили до довічного.

"1. Чи кожен хлопець спілкується у Telegram в російських екстремістських групах та обговорює свої наміри у радикально налаштованих колах? Складно представити, що кожна "майбутня зірка футболу" через ґуґл шукає й моніторить місце мешкання Ірини Фаріон.

2. Або, можливо, кожен юнак для свого кар’єрного зростання шукає, завантажує й вивчає матеріали, пов'язані з тероризмом, конспірацією, допитами, зброєю та способами приховування інформації. Серед них:

- Російська кухня. Азбука "Домашнього тероризму"

- Секретні інструкції ЦРУ та КГБ

- Камський В.А Захист особистої інформації в інтернеті, смартфоні й комп’ютері

- Право на терор

- Посібник революційного терору

- Мистецтво допиту. Як домогтися визнання провини

- Методичні рекомендації Головного управління МВС РФ у Москві з розкриття розкрадань (шахрайств і крадіжок), скоєних з використанням засобів телефонного зв’язку та мережі.

Також затриманий вивчав механізми дії детонатора й електронного таймера.

3. Який "турист" їде до Львова та гуляє не по пам’ятках культури, а маршрутом вбивці: з орендованої квартири до місця скоєння злочину? При цьому змінює адреси свого мешкання у Львові та знищує сумку з речовими доказами.

4. Кожен "талановитий студент" замовляє пістолет з переробкою під стрільбу бойовими патронами, а через OLX купляє коліматор і саундмодератор, чи не так? Підшукує на форумах майстра з переробки зброї, питає, скільки буде коштувати переробка пістолета, який він намагався доробити самотужки, але в нього не вийшло.

5. Авжеж, кожен парубок замовляє в онлайн-магазинах (в яких саме – встановлено) одяг, як у фігуранта вбивства – ті самі футболку, панаму та настільки відомі білі велоокуляри. А потім все це пакує та відправляє поштою з Дніпра на Львів на своє ім’я. Просто так "співпало".

6. Хлопця бачить свідок приблизно о 19:20. У спеку – довгий рукав та широкі штани, в руках – предмет, схожий на пістолет. Свідок чує постріл, після чого чоловік біжить у сторону арки. Ще один свідок у той самий час бачить хлопця і втечу після пострілу. Те саме ми бачимо на камерах відеоспостереження.

7. За результатами балістичного дослідження, постріл було здійснено з відстані близько двох метрів. Окрім молодого хлопця в той момент, за словами свідків, біля Ірини Фаріон нікого не було.

8. Підозрюваний використовував засоби конспірації, проте висновок експерта однозначний: чоловік на фото, які зробила сусідка Ірини Фаріон, і затриманий – одна й та сама особа.

9. Окреме значення для слідства мали нотатки та відкладені повідомлення в Telegram підозрюваного, які він планував надіслати батькам:

"Пока все устраивают митинги, пишут "филологический фронт ах*ел", "геть з політеху", а потом мирно расходятся, я, тихо улыбаясь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы. Я санитар этого общества. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают и это даст возможность скосить срок. Я выбрал путь, значит буду идти до конца".

"Я от вас скрывал не потому что я кретин-отморозок, которого завербовали как лоха, а из-за того, что я их люблю, и волнуюсь о вашей безопасности, да и я в большей безопасности, если вы об этом не знаете. Я вас люблю, не отворачивайтесь от меня, я для вашего же блага скрывал"

1O. Саме нашого підсудного бачили на лавці та кріслі біля під’їзду Ірини Фаріон, коли він стежив за мовознавицею. Дослідивши кожен сантиметр лавки і крісла криміналісти виявили біологічні сліди, які, за висновками експертиз, містили запохові сліди та ДНК хлопця, "який не міг цього зробити". Але ж зробив", - йдеться в дописі.

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Убивство Ірини Фаріон

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