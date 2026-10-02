Замовників убивства Ірини Фаріон досі не встановили, - заступник голови Нацполіції Нєбитов

Правоохоронці наразі не встановили замовників убивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Слідство також не встановило осіб, які могли співпрацювати із засудженим В’ячеславом Зінченком або бути його послідовниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

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За словами Нєбитова, протягом останніх двох років у цьому напрямку працювали Національна поліція, прокуратура та Служба безпеки України.

"На теперішній час будь-яких замовників або співпраці, послідовників – вони не встановлені", - повідомив заступник голови НПУ.

Він зазначив, що, відповідно до встановлених судом обставин, Зінченко діяв самостійно, керуючись особистими переконаннями та неприязним ставленням до громадської діяльності Фаріон.

У справі провели 92 експертизи

Нєбитов розповів про масштаб слідчо-оперативної роботи у справі.

За його словами, правоохоронці провели 92 експертизи, допитали понад 1500 людей, зокрема свідків, які безпосередньо бачили події під час та одразу після стрілянини.

"Ми опрацювали сотні камер відеоспостереження, а це - десятки гігабайт інформації. І, звичайно, ми обстежили і дослідили декілька десятків гектарів землі", - заявив він.

Які докази пов’язали Зінченка із вбивством

Відповідаючи на питання про докази, які дозволили встановити особу чоловіка, зафіксованого камерами біля будинку Фаріон, Нєбитов назвав кілька ключових моментів.

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Зокрема, йдеться про одяг та аксесуари – кофту, капелюх і окуляри, які Зінченко придбав у Дніпрі. Правоохоронці встановили магазини, які здійснювали доставку цих речей, після чого їх отримали у Львові.

Ще одним доказом стала портретознавча експертиза. Вона, за словами Нєбитова, підтвердила, що чоловік, якого свідки бачили на лавці та який стежив за Фаріон, був Зінченком.

Крім того, експерти виявили ДНК Зінченка на лавці та кріслі, якими користувався чоловік.

Слідство також встановило маршрут його пересування від орендованої квартири у Львові до місця скоєння злочину.

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