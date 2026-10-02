Николаев подвергся атаке ракетами и ударными БПЛА: повреждена портовая инфраструктура, есть раненые
2 октября днем российские войска совершили комбинированную атаку на Николаев, предварительно применив ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки пострадали трое мужчин, все они были госпитализированы.
Об этом в Telegram сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем враг совершил комбинированную атаку на Николаев, предварительно применив ракетное вооружение и ударные БПЛА", — говорится в сообщении.
Раненые в Николаеве
По имеющейся информации, в результате атаки пострадали трое мужчин. Все госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.
В результате атаки повреждены
- объекты портовой и гражданской инфраструктуры, в частности
- административное здание,
- производственные и складские помещения,
- офисное здание,
- гостинично-ресторанный комплекс и
- СТО.
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