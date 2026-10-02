РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14650 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Николаев
293 3

Николаев подвергся атаке ракетами и ударными БПЛА: повреждена портовая инфраструктура, есть раненые

Россия нанесла комбинированный удар по Николаеву

2 октября днем российские войска совершили комбинированную атаку на Николаев, предварительно применив ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки пострадали трое мужчин, все они были госпитализированы.

Об этом в Telegram сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня днем враг совершил комбинированную атаку на Николаев, предварительно применив ракетное вооружение и ударные БПЛА", — говорится в сообщении.

Раненые в Николаеве

По имеющейся информации, в результате атаки пострадали трое мужчин. Все госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Читайте: Оккупанты активизировали авиационно-бомбовые удары по портам Николаева и применение "Бандеролей", - ГВ "Юг"

В результате атаки повреждены

  • объекты портовой и гражданской инфраструктуры, в частности
  • административное здание,
  • производственные и складские помещения,
  • офисное здание,
  • гостинично-ресторанный комплекс и
  • СТО.

Читайте: Автомобили военнослужащих ТЦК в Николаеве оборудуют видеокамерами, - ОВА

Автор: 

Николаев (2329) Николаевская область (2485) Николаевский район (279)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 