Николаев подвергся атаке ракетами и ударными БПЛА: повреждена портовая инфраструктура, есть раненые

2 октября днем российские войска совершили комбинированную атаку на Николаев, предварительно применив ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки пострадали трое мужчин, все они были госпитализированы.

Об этом в Telegram сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня днем враг совершил комбинированную атаку на Николаев, предварительно применив ракетное вооружение и ударные БПЛА", — говорится в сообщении.

Раненые в Николаеве

По имеющейся информации, в результате атаки пострадали трое мужчин. Все госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

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В результате атаки повреждены

объекты портовой и гражданской инфраструктуры, в частности

административное здание,

производственные и складские помещения,

офисное здание,

гостинично-ресторанный комплекс и

СТО.

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