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Новини Атака безпілотників на Миколаїв
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Росіяни атакували Миколаїв ракетами та ударними БпЛА: пошкоджено портову інфраструктуру, є поранені

Росія завдала комбінованого удару по Миколаєву

Російські війська вдень 2 жовтня здійснили комбіновану атаку на Миколаїв, попередньо застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували.

Про це в телеграм повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вдень ворог здійснив комбіновану атаку на Миколаїв, попередньо – із застосуванням ракетного озброєння та ударних БпЛА", - ідеться в повідомленні.

Поранені в Миколаєві

За наявною інформацією, внаслідок атаки постраждали троє чоловіків. Усіх госпіталізовано. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Унаслідок атаки пошкоджено

  • об’єкти портової та цивільної інфраструктури, зокрема
  • адміністративну будівлю,
  • виробничі та складські приміщення,
  • офісну будівлю,
  • готельно-ресторанний комплекс і
  • СТО.

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Миколаїв (1678) Миколаївська область (2475) Миколаївський район (282)
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