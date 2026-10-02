Росіяни атакували Миколаїв ракетами та ударними БпЛА: пошкоджено портову інфраструктуру, є поранені

Російські війська вдень 2 жовтня здійснили комбіновану атаку на Миколаїв, попередньо застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували.

Про це в телеграм повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вдень ворог здійснив комбіновану атаку на Миколаїв, попередньо – із застосуванням ракетного озброєння та ударних БпЛА", - ідеться в повідомленні.

Поранені в Миколаєві

За наявною інформацією, внаслідок атаки постраждали троє чоловіків. Усіх госпіталізовано. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Унаслідок атаки пошкоджено

об’єкти портової та цивільної інфраструктури, зокрема

адміністративну будівлю,

виробничі та складські приміщення,

офісну будівлю,

готельно-ресторанний комплекс і

СТО.

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