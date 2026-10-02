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Новости Возможна атака РФ на НАТО
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РФ снова и снова испытывает НАТО по всей Европе, но прямой военной атаки сейчас нет, - Рютте

Россия испытывает НАТО, заявил Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ответом на действия России должно стать усиление поддержки Украины, чтобы она могла защищаться.

Об этом он заявил во время посещения штаба 1-го немецко-нидерландского корпуса в Мюнстере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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"Мы видим, как Россия снова и снова испытывает нас по всей Европе: нарушения воздушного пространства, поджоги, саботаж и, конечно, российская гибридная атака на аэропорт Лейпцига в августе.

Мы пока не видим прямой военной атаки на НАТО, но должны быть готовы к продолжающимся враждебным действиям России против союзников", - сказал он.

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По словам Рютте, Кремль пытается расколоть союзников и заставить их отказаться от помощи Украине.

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"Наше послание по этому поводу абсолютно четкое: сохранять спокойствие! Продолжать! Продолжать поддерживать Украину!" - добавил глава Альянса.

"Наш ответ на дерзкие действия России - больше поддержки Украине, чтобы она могла защищаться. Я надеюсь, Путин понимает это послание", - добавил Рютте.

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