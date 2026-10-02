РФ снова и снова испытывает НАТО по всей Европе, но прямой военной атаки сейчас нет, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ответом на действия России должно стать усиление поддержки Украины, чтобы она могла защищаться.
Об этом он заявил во время посещения штаба 1-го немецко-нидерландского корпуса в Мюнстере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
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"Мы видим, как Россия снова и снова испытывает нас по всей Европе: нарушения воздушного пространства, поджоги, саботаж и, конечно, российская гибридная атака на аэропорт Лейпцига в августе.
Мы пока не видим прямой военной атаки на НАТО, но должны быть готовы к продолжающимся враждебным действиям России против союзников", - сказал он.
По словам Рютте, Кремль пытается расколоть союзников и заставить их отказаться от помощи Украине.
"Наше послание по этому поводу абсолютно четкое: сохранять спокойствие! Продолжать! Продолжать поддерживать Украину!" - добавил глава Альянса.
"Наш ответ на дерзкие действия России - больше поддержки Украине, чтобы она могла защищаться. Я надеюсь, Путин понимает это послание", - добавил Рютте.
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