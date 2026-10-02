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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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РФ знову і знову випробовує НАТО по всій Європі, але прямої військової атаки зараз немає, - Рютте

Росія випробовує НАТО, заявив Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що відповіддю на дії Росії має стати посилення підтримки України, щоб вона могла захищати себе.

Про це він заявив під час відвідання штабу 1-го німецько-нідерландського корпусу в Мюнстері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Ми бачимо, як Росія знову і знову випробовує нас по всій Європі: порушення повітряного простору, підпали, саботаж і, звичайно, російська гібридна атака на аеропорт Лейпцига в серпні.

Ми не бачимо наразі прямої військової атаки на НАТО, але маємо бути готовими до ворожих дій Росії проти союзників, які продовжуються", - сказав він.

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За словами Рютте, Кремль намагається розколоти союзників і змусити їх відмовитися від допомоги Україні.

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"Наше послання тому абсолютно чітке: зберігати спокій! Продовжувати! Продовжувати підтримувати Україну!" - додав очільник Альянсу.

"Наша відповідь на зухвалі російські дії - більше підтримки Україні, щоб вона могла захищати себе. Я сподіваюся, Путін розуміє це послання", - додав Рютте.

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