РФ знову і знову випробовує НАТО по всій Європі, але прямої військової атаки зараз немає, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що відповіддю на дії Росії має стати посилення підтримки України, щоб вона могла захищати себе.
Про це він заявив під час відвідання штабу 1-го німецько-нідерландського корпусу в Мюнстері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
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"Ми бачимо, як Росія знову і знову випробовує нас по всій Європі: порушення повітряного простору, підпали, саботаж і, звичайно, російська гібридна атака на аеропорт Лейпцига в серпні.
Ми не бачимо наразі прямої військової атаки на НАТО, але маємо бути готовими до ворожих дій Росії проти союзників, які продовжуються", - сказав він.
За словами Рютте, Кремль намагається розколоти союзників і змусити їх відмовитися від допомоги Україні.
"Наше послання тому абсолютно чітке: зберігати спокій! Продовжувати! Продовжувати підтримувати Україну!" - додав очільник Альянсу.
"Наша відповідь на зухвалі російські дії - більше підтримки Україні, щоб вона могла захищати себе. Я сподіваюся, Путін розуміє це послання", - додав Рютте.
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