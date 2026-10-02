В Украине за сентябрь зафиксировали 21 нарушение свободы слова: 13 связаны с российской агрессией, - ИМИ

В течение сентября 2026 года в Украине было зафиксировано 21 случай нарушения свободы слова. Большинство из них - 13 случаев - Институт массовой информации связывает с российской агрессией, ещё восемь произошли с участием украинских граждан и учреждений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга Института массовой информации "Барометр свободы слова".

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По данным ИМИ, в сентябре стало известно о гибели трех представителей СМИ. Руслан Рудукан и Алексей Нурулин погибли во время военной службы, защищая Украину. Бывшая журналистка отдела "Бизнес" издания NV Мария Ивженко погибла в Киеве в результате российского удара по бизнес-центру.

Российские атаки на украинские СМИ

В течение месяца в результате российских атак были повреждены как минимум три редакции украинских СМИ.

В Киеве пострадали помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+": были повреждены ньюсрум и рабочие кабинеты, есть пострадавшие. В Кривом Роге взрывная волна повредила здание корпункта "Суспільне Дніпро" – выбило окна и двери, повредило потолок и мебель. Сотрудники не пострадали.

В Изюме российский удар повредил офис издания "Обрії Изюмщини". В помещении выбило окна и двери, из-за чего оно стало непригодным для полноценной работы. Две сотрудницы редакции не пострадали.

ИМИ также зафиксировал юридическое давление со стороны РФ. Оккупационный Запорожский областной суд приговорил незаконно заключенную в 2023 году мелитопольскую журналистку Ирину Левченко к 15 годам колонии по обвинению в "шпионаже".

Отдельно зафиксировано два киберпреступления против украинских СМИ. Российские хакеры осуществили длительную комбинированную DDoS-атаку на сайт телеканала "Свобода", из-за которой ресурс работал с перебоями и примерно 10 минут был полностью недоступен.

Кроме того, неизвестные создали фейковое "зеркало" сайта NV, от имени которого распространяли ложную информацию о якобы проведенных НАБУ обысках у бывшей главы Агентства оборонных закупок, а также видео, сгенерированное с помощью ИИ.

После российских ударов по дата-центрам, телекоммуникационной и другой инфраструктуре Киева 26 сентября перебои или временное прекращение работы зафиксировали как минимум семь украинских СМИ - "Новини.LIVE", "Прямий", "Суспільне", 5 канал, "Армія TV", "Коло" и "Конкурент Україна". Речь шла об остановке эфира и Т2-вещания, недоступности сайтов, проблемах с видеоплеерами и телевизионным сигналом.

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Восемь нарушений не связаны с войной

Еще восемь случаев нарушения свободы слова ИМИ связывает с действиями украинских граждан и институтов. Среди них - четыре случая ограничения доступа журналистов к информации, два случая препятствования, одно покушение на убийство и один случай интернет-давления.

Такие нарушения зафиксированы в Киеве, Черниговской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. По данным мониторинга, к ним были причастны представители местной и государственной власти, правоохранительных органов, частные лица и представители бизнеса.

В частности, СБУ сообщила о подозрении мужчине, который, по данным следствия, заказал нападение на блогера из Прилук Александра Лесика. По имеющимся данным, исполнители должны были прострелить ему конечности и облить серной кислотой. Покушение удалось предотвратить на этапе подготовки.

В Ровно представители городского совета, по данным ИМИ, закрывали камеру журналисток "Четвертой власти", требовали предъявить удостоверение и не позволили задать вопросы во время публичного отчета исполняющего обязанности городского головы Виктора Шакирзяна.

В Виннице сотрудники ГСЧС не позволяли журналисту издания "20 хвилин" Виталию Павловскому покинуть территорию ведомства после выполнения работы. Полиция возбудила уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности, а Павловскому присвоили статус потерпевшего.

Также ИМИ зафиксировал четыре случая ограничения доступа журналистов к информации и случай интернет-давления на журналистку Texty Любовь Величко, которая заявила об информационной атаке и попытках дискредитации после обращения к блогерам с вопросами для будущего расследования.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, с начала полномасштабного вторжения России погибли 134 журналиста, 105 из них - в рядах Сил обороны Украины.

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