В Україні за вересень зафіксували 21 порушення свободи слова: 13 пов’язані з російською агресією, - ІМІ

Упродовж вересня 2026 року в Україні зафіксували 21 випадок порушення свободи слова. Більшість – 13 випадків – Інститут масової інформації пов’язує з російською агресією, ще вісім сталися за участю українських громадян та інституцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані щомісячного моніторингу Інституту масової інформації "Барометр свободи слова".

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За даними ІМІ, у вересні стало відомо про загибель трьох медійників. Руслан Рудукан та Олексій Нурулін загинули під час військової служби, захищаючи Україну. Колишня журналістка відділу "Бізнес" видання NV Марія Ївженко загинула у Києві внаслідок російського удару по бізнес-центру.

Російські атаки на українські медіа

Упродовж місяця внаслідок російських атак були пошкоджені щонайменше три редакції українських медіа.

У Києві постраждали приміщення телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+": були пошкоджені ньюзрум і робочі кабінети, є постраждалі. У Кривому Розі вибухова хвиля пошкодила будівлю корпункту "Суспільне Дніпро" – вибило вікна та двері, пошкодило стелю й меблі. Працівники не постраждали.

В Ізюмі російський удар пошкодив офіс видання "Обрії Ізюмщини". У приміщенні вибило вікна та двері, через що воно стало непридатним для повноцінної роботи. Дві працівниці редакції не постраждали.

ІМІ також зафіксував юридичний тиск з боку РФ. Окупаційний Запорізький обласний суд засудив незаконно ув’язнену у 2023 році мелітопольську журналістку Ірину Левченко до 15 років колонії за звинуваченням у "шпигунстві".

Окремо зафіксовано два кіберзлочини проти українських медіа. Російські хакери здійснили тривалу комбіновану DDoS-атаку на сайт телеканалу Freeдом, через яку ресурс працював із перебоями та приблизно 10 хвилин був повністю недоступний.

Крім того, невідомі створили фейкове "дзеркало" сайту NV, від імені якого поширювали неправдиву інформацію про нібито обшуки НАБУ в колишньої очільниці Агенції оборонних закупівель, а також згенероване за допомогою ШІ відео.

Після російських ударів по дата-центрах, телекомунікаційній та іншій інфраструктурі Києва 26 вересня перебої або тимчасове припинення роботи зафіксували щонайменше сім українських медіа – Новини.LIVE, "Прямий", Суспільне, 5 канал, "Армія TV", "Коло" та "Конкурент Україна". Йшлося про зупинку ефіру й Т2-мовлення, недоступність сайтів, проблеми з відеоплеєрами та телевізійним сигналом.

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Вісім порушень не пов’язані з війною

Ще вісім випадків порушення свободи слова ІМІ пов’язує з діями українських громадян та інституцій. Серед них – чотири випадки обмеження доступу журналістів до інформації, два випадки перешкоджання, один замах на вбивство та один випадок інтернет-тиску.

Такі порушення зафіксували у Києві, Чернігівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях. За даними моніторингу, до них були причетні представники місцевої та державної влади, правоохоронних органів, приватні особи та представники бізнесу.

Зокрема, СБУ повідомила про підозру чоловікові, який, за даними слідства, замовив напад на блогера з Прилук Олександра Лесика. За наявними даними, виконавці мали прострелити йому кінцівки та облити сірчаною кислотою. Замах вдалося попередити на етапі підготовки.

У Рівному представники міської ради, за даними ІМІ, закривали камеру журналісток "Четвертої влади", вимагали показати посвідчення та не дали поставити запитання під час публічного звіту виконувача обов’язків міського голови Віктора Шакирзяна.

У Вінниці працівники ДСНС не дозволяли журналісту видання "20 хвилин" Віталію Павловському залишити територію відомства після виконання роботи. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності, а Павловському надали статус потерпілого.

Також ІМІ зафіксував чотири випадки обмеження доступу журналістів до інформації та випадок інтернет-тиску на журналістку Texty Любов Величко, яка заявила про інформаційну атаку та спроби дискредитації після звернення до блогерів із запитаннями для майбутнього розслідування.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 134 медійники, 105 із них – у лавах Сил оборони України.

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