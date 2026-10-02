Из зоны оккупации через Волынь вернулся 41 украинец: среди них - четверо детей и пятеро подростков. ФОТОрепортаж

При содействии Офиса омбудсмена Украины и партнерских организаций в августе-сентябре этого года через пункт пропуска "Мокраны - Доманово" на Волыни вернулись 41 гражданин Украины. Среди них - четверо детей и пятеро подростков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Истории вернувшихся украинцев

Одна из семей смогла вернуться после того, как отец семьи был освобожден из плена. Их старший сын остается в плену с 17 апреля 2022 года. Женщина и ее младший сын находились под постоянным контролем оккупационных медицинских и правоохранительных служб. По их словам, ранее под предлогом оказания медицинской помощи их поместили в место лишения свободы, где они содержались принудительно и подвергались принудительному лечению. Теперь они смогли вернуться в Украину.

Среди вернувшихся также молодая врач. Ее удалось вывезти накануне фактической мобилизации в вооруженные формирования государства-агрессора. Еще немного - и ее жизнь могла бы пойти по сценарию, который определили за нее в оккупации.

Еще один мужчина на ВОТ несколько раз подвергался задержаниям и содержался в подвалах. У него изъяли паспорт гражданина Украины. Для него возвращение означало не только пересечь границу, но и вновь получить возможность свободно распоряжаться собственной жизнью.

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"Именно такие истории показывают: оккупация - это не только территория на карте. Это потеря свободы, документов, жилья, работы, связи с родными и чувства безопасности", - подчеркнул Лубинец.

Всего за этот период (август-сентябрь) в рамках данного проекта была оказана помощь 1140 людям, в том числе тем гражданам, которых мы совместно эвакуировали.

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Как выехать из зоны оккупации

Особенно острой остается ситуация в Олешках и прилегающих населенных пунктах Херсонской области. Там остаются пожилые люди, люди с инвалидностью, больные и семьи, которые живут в условиях постоянной опасности, ограниченного доступа к продуктам, воде, лекарствам, медицинской помощи и связи. Безопасный выезд для них остается чрезвычайно сложным.

"В Офис омбудсмена ежедневно поступают обращения от людей, которые хотят выехать из зоны оккупации. Мы рассматриваем каждое обращение, ищем маршруты, привлекаем государственных и международных партнеров и работаем через третьи страны. Ведь за каждым обращением - конкретный человек и его право вернуться домой", - отметил омбудсмен.

Волынь сегодня - один из таких путей. Пункт пропуска "Мокраны - Доманово" - это место, где для людей после месяцев или лет оккупации начинается возвращение на свободную украинскую землю и дальнейшее восстановление.

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Если вам или вашим близким нужна помощь в выезде с временно оккупированной территории, обращайтесь в Офис омбудсмена Украины:

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из-за рубежа: +38 (044) 299 74 08

с временно оккупированных территорий: +38 093 406 80 17 - WhatsApp, Viber, Telegram

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