З окупації через Волинь повернувся 41 українець: серед них четверо дітей та п’ятеро підлітків. ФОТОрепортаж

За сприяння Офіс Омбудсмана України та партнерських організацій у серпні-вересні цього року через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" на Волині повернувся 41 громадянин України. Серед них — четверо дітей та п’ятеро підлітків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Історії повернутих українців

Одна з родин змогла повернутися після того, як батько сімейства був звільнений із полону. Їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син перебували під постійним контролем окупаційних медичних і правоохоронних служб. За їх словами, раніше під приводом надання медичної допомоги їх помістили до місця несвободи, де вони утримувалися примусово та зазнавали примусового лікування. Тепер вони змогли повернутися в Україну.

Серед повернутих також молода медикиня. Її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора. Ще трохи — і її життя могло піти за сценарієм, який визначили за неї в окупації.

Ще один чоловік на ТОТ кілька разів зазнавав затримань та утримувався у підвалах. У нього вилучили паспорт громадянина України. Для нього повернення означало не лише перетнути кордон, а й знову мати можливість вільно розпоряджатися власним життям.

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"Саме такі історії показують: окупація — це не лише територія на карті. Це втрата свободи, документів, житла, роботи, зв’язку з рідними та відчуття безпеки", - наголосив Лубінець.

Загалом за цей період часу (серпень-вересень), у межах цього проєкту надали допомогу 1140 людям, серед яких й ті громадяни, яких ми спільно евакуювали.

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Як виїхати з окупації

Особливо гострою залишається ситуація в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонщини. Там залишаються люди старшого віку, люди з інвалідністю, хворі та родини, які живуть в умовах постійної небезпеки, обмеженого доступу до продуктів, води, ліків, медичної допомоги та зв’язку. Безпечний виїзд для них залишається надзвичайно складним.

"До Офісу Омбудсмана щодня надходять звернення від людей, які хочуть виїхати з окупації. Ми опрацьовуємо кожне звернення, шукаємо маршрути, залучаємо державних і міжнародних партнерів та працюємо через треті країни. Бо за кожним зверненням — конкретна людина і її право повернутися додому", - зауважив омбудсмен.

Волинь сьогодні — один із таких шляхів. Пункт пропуску "Мокрани - Доманове" — це місце, де для людей після місяців або років окупації починається повернення на вільну українську землю і подальше відновлення.

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Якщо вам або вашим рідним необхідна допомога у виїзді з тимчасово окупованої території, звертайтеся до Офісу Омбудсмана України:

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з-за кордону: +38 (044) 299 74 08

з тимчасово окупованих територій: +38 093 406 80 17 — WhatsApp, Viber, Telegram

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