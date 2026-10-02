Великобритания ввела санкции против семи россиян за депортацию и "перевоспитание" украинских детей

Великобритания ввела санкции в отношении семи россиян, которых считает причастными к принудительной депортации и "перевоспитанию" украинских детей. Среди них - руководство российского "Движения первых" и его ячеек на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении правительства Великобритании. Подробности о лицах, включенных в санкционный список, привела инициатива Bring Kids Back UA.

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Под санкции попал Артур Орлов - председатель правления российского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Он является российским офицером, командиром танкового батальона и участником войны против Украины. В 2024 году Владимир Путин назначил его главой организации.

Также ограничения введены в отношении пяти руководителей региональных отделений "Движения первых" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и Крыма - Дениса Чернобая, Руяла Алиева, Алексея Лаврентьева, Виктории Костроминой и Екатерины Козыр.

"Движение первых" было создано в России в 2022 году по инициативе Путина. По данным экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, только на оккупированных территориях Украины организация насчитывает более 344 тысяч членов.

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Седьмым лицом в санкционном списке стала Елена Мильская - председатель попечительского совета российского "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в октябре 2022 года Мильская использовала волонтеров центра в качестве прикрытия для массового похищения и незаконной депортации украинских детей, в частности сирот, с оккупированных территорий в Краснодарский край через Крым.

По крайней мере трое из семи человек - Орлов, Чернобай и Мильская - ранее попали под санкции Канады. Мильская также находится под санкциями Европейского Союза.

"Движение первых на оккупированных территориях - это не кружки для детей. Это конвейер, с помощью которого Россия превращает украинских детей в российских солдат для войны против их же родной страны", - заявил руководитель Bring Kids Back UA Максим Максимов.

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По его словам, британские санкции персонализируют ответственность людей, руководящих деятельностью этой организации на оккупированных украинских территориях.

В британском правительстве подчеркнули, что миллионы украинских детей, находящихся на оккупированных Россией территориях, проходят через кремлевские пропагандистские программы. В частности, детей обучают обращению с оружием и управлению беспилотниками.

По оценке британской стороны, целью таких программ является лишение детей украинской идентичности и их подготовка к службе государству-агрессору.

В отношении всех семи лиц Великобритания ввела замораживание активов и запрет на въезд. Также действуют ограничения на предоставление трастовых услуг и запрет на занятие должностей директоров компаний.

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