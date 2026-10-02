Британія запровадила санкції проти семи росіян за депортацію та "перевиховання" українських дітей

Велика Британія запровадила санкції проти семи росіян, яких вважає причетними до примусової депортації та "перевиховання" українських дітей. Серед них – керівництво російського "Руху перших" та його осередків на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні уряду Великої Британії. Деталі щодо осіб, включених до санкційного списку, навела ініціатива Bring Kids Back UA.

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Під санкції потрапив Артур Орлов – голова правління російського суспільно-державного руху дітей та молоді "Рух перших". Він є російським офіцером, командиром танкового батальйону та учасником війни проти України. У 2024 році Володимир Путін призначив його очільником організації.

Також обмеження запровадили проти п’ятьох керівників регіональних осередків "Руху перших" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і Криму – Дениса Чернобая, Руяла Алієва, Олексія Лаврентьєва, Вікторії Костроміної та Катерини Козир.

"Рух перших" був створений у Росії у 2022 році з ініціативи Путіна. За даними експертної місії Московського механізму ОБСЄ, лише на окупованих територіях України організація налічує понад 344 тисячі членів.

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Сьомою особою у санкційному списку стала Олена Мільська – голова опікунської ради російського "Національного центру допомоги зниклим і постраждалим дітям".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у жовтні 2022 року Мільська використала волонтерів центру як прикриття для масового викрадення та незаконної депортації українських дітей, зокрема сиріт, з окупованих територій до Краснодарського краю через Крим.

Щонайменше троє із семи осіб – Орлов, Чернобай та Мільська – раніше потрапили під санкції Канади. Мільська також перебуває під санкціями Європейського Союзу.

"Рух перших на окупованих територіях – це не гуртки для дітей. Це конвеєр, через який Росія перетворює українських дітей на російських солдат для війни проти їхньої ж рідної країни", – заявив керівник Bring Kids Back UA Максим Максимов.

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За його словами, британські санкції персоналізують відповідальність людей, які керують діяльністю цієї організації на окупованих українських територіях.

У британському уряді наголосили, що мільйони українських дітей, які перебувають на окупованих Росією територіях, проходять через кремлівські пропагандистські програми. Зокрема, дітей навчають поводженню зі зброєю та керуванню безпілотниками.

За оцінкою британської сторони, метою таких програм є позбавлення дітей української ідентичності та їхня підготовка до служби державі-агресору.

Щодо всіх семи осіб Велика Британія запровадила заморожування активів і заборону на в’їзд. Також діють обмеження на надання трастових послуг та заборона обіймати посади директорів компаній.

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