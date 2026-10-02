Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) бывшему политзаключенному Кремля Николаю Карпюку

На сайте петиций к президенту Украины зарегистрировано обращение о присвоении звания Героя Украины (посмертно) Николаю Карпюку — общественному и политическому деятелю, соучредителю УНА-УНСО и бывшему политическому заключенному Кремля, который 19 сентября погиб на войне.

Об этом говорится в петиции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

Инициатором петиции указана общественная организация "Платформа освобождения политзаключенных", а зарегистрировал обращение бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко.

В петиции отмечается, что после 24 февраля 2022 года Николай Карпюк поступил на военную службу, хотя по возрасту имел право остаться в тылу. Он погиб в 62 года.

"Его жизненный путь — это десятилетия последовательной борьбы за Украину: от общественной и политической деятельности, участия в национально-освободительном движении и революционных событиях — до перенесенных преследований и незаконного заключения в России, возвращения в Украину и, в конечном итоге, добровольного вступления в ряды украинской армии и гибели на поле боя", — говорится в петиции.

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Что известно о Николае Карпюке?

Николай Карпюк родился 21 мая 1964 года в селе Великий Житин в Ривненской области. По профессии был токарем. После провозглашения независимости Украины посвятил себя политической и общественной деятельности, возглавив ровенскую ячейку УНА-УНСО.

В 2000–2001 годах Карпюк участвовал в акции "Украина без Кучмы". За участие в протестах его приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

В марте 2014 года был похищен спецслужбами РФ на границе в Черниговской области. Суд государства-агрессора России приговорил его к 22,5 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям — якобы за участие в боевых действиях в Чечне с 1994 по 2001 год.

В российской тюрьме Карпюк провел пять лет, вернувшись домой в сентябре 2019 года в ходе обмена пленными.

Вернувшись в Украину, Карпюк продолжил общественную деятельность, а впоследствии встал на защиту государства уже в качестве военнослужащего.

19 сентября 2026 года Николай Карпюк погиб на фронте на Запорожском направлении. Ему было 62 года.

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