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Новини Присвоєння звання Герой України
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Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) колишньому політв’язню Кремля Миколі Карпюку

Карпюк

На сайті петицій до президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України (посмертно) Миколі Карпюку — громадському і політичному діячу, співзасновнику УНА-УНСО та колишньому політв’язню Кремля, який 19 вересня загинув на війні.

Про це йдеться в петиції, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Ініціатором петиції вказана громадська організація "Платформа звільнення політв'язнів", а зареєстрував звернення колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко.

У петиції вказують, що після 24 лютого 2022 року Микола Карпюк став до війська, хоча за віком мав право лишитися в тилу. Він загинув у 62 роки.

"Його життєвий шлях — це десятиліття послідовної боротьби за Україну: від громадської та політичної діяльності, участі у національно-визвольному русі та революційних подіях — до пережитих переслідувань і незаконного ув'язнення у Росії, повернення в Україну та, зрештою, добровільного вступу до лав українського війська і загибелі на полі бою", — йдеться у петиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із співзасновником УНА-УНСО Миколою Карпюком, який загинув на фронті, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Що відомо про Миколу Карпюка?

Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. За фахом був токарем. Після проголошення незалежності України присвятив себе політичній та громадській діяльності, очоливши рівненський осередок УНА-УНСО.

  • У 2000–2001 роках Карпюк брав участь в акції "Україна без Кучми". За участь у протестах його засудили до 4,5 року ув'язнення.
  • У березні 2014 року був викрадений спецслужбами РФ на кордоні в Чернігівській області. Суд держави-агресора Росії засудив його до 22,5 року ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями - нібито за участь у бойових діях у Чечні з 1994-го до 2001 року.
  • У російській тюрмі Карпюк провів п’ять років, повернувшись додому у вересні 2019 року під час обміну полоненими.

Повернувшись до України, Карпюк продовжив громадську діяльність, а згодом став на захист держави вже як військовослужбовець.

19 вересня 2026 року Микола Карпюк загинув на фронті на Запорізькому напрямку. Йому було 62 роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовій медикині 3-ї ОШБр Марині Гриценко посмертно присвоїли звання Героя України. ФОТО

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Герой України (396) петиція (345) Карпюк Микола (128)
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Топ коментарі
+6
Микола Карпюк Заслуговує Героя !!! Він таким і був !...
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02.10.2026 18:33 Відповісти
+5
Підтримую 👍
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02.10.2026 18:29 Відповісти
+3
По суті все вірно...
Але бісить саме по собі формулювання питання: чотириразового ухилянта, автора "крилатих" фраз про порноактрису, ненависника України, можливого кришувальника схем розкрадання засобів просять, ПРОСЯТЬ, Карл!!! нагородити справжньього героя.
Це пздць якийсь...
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02.10.2026 18:37 Відповісти

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