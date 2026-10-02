Мужчины призывного возраста смогут получить готовые паспорта за рубежом только после проверки военного учета, — ГМС

Мужчины призывного возраста, находящиеся за рубежом, смогут получить уже оформленные паспортные документы только при наличии действующего военно-учетного документа. Соответствующие данные должны отображаться в приложении "Резерв+".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Выдача уже изготовленных паспортов

В ГМС напомнили, что выдача уже изготовленных паспортных документов на территории Украины и за рубежом продолжается. Мужчинам призывного возраста, находящимся за рубежом, изготовленные документы выдают при условии наличия действующего военно-учетного документа, соответствующие данные должны отображаться в приложении "Резерв+".

Государственная миграционная служба Украины планирует завершить до конца 2 октября работы по восстановлению полноценной стабильной работы информационных систем после технического сбоя.

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Электронную очередь перенесут с сохранением очередности. Повторно регистрироваться в электронной очереди не нужно. О дальнейшем полном восстановлении работы информационных систем ГМС сообщит дополнительно.

Что предшествовало

Напомним, 28 сентября ГМС временно приостановила оформление паспортных документов и работу официального сайта из-за технической неисправности оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, обеспечивающего работу каналов связи ведомства. Из-за этого доступ к части информационно-телекоммуникационных систем службы был ограничен.

Сначала ограничения планировали снять до 30 сентября, однако работы по восстановлению продолжались и далее.

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