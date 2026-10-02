Чоловіки призовного віку зможуть отримати готові паспорти за кордоном лише після перевірки військового обліку, - ДМС
Чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспортні документи лише за наявності чинного військово-облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку "Резерв+".
Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України, інформує Цензор.НЕТ.
Видача вже виготовлених паспортів
У ДМС нагадали, що видача вже виготовлених паспортних документів на території України та за кордоном продовжується. Чоловікам призовного віку за кордоном виготовлені документи видають за умови наявності чинного військово-облікового документа, відповідні дані мають відображатися в застосунку "Резерв+".
Державна міграційна служба України планує завершити до кінця 2 жовтня роботи з відновлення повної стабільної роботи інформаційних систем після технічного збою.
Електронну чергу перенесуть із збереженням черговості. Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно. Про подальше повне відновлення роботи інформаційних систем ДМС повідомить додатково.
Що передувало
Нагадаємо, 28 вересня ДМС тимчасово призупинила оформлення паспортних документів і роботу офіційного вебсайту через технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує роботу каналів зв'язку відомства. Через це доступ до частини інформаційно-телекомунікаційних систем служби був обмежений.
Спершу обмеження планували зняти до 30 вересня, однак роботи з відновлення тривали й надалі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль