Япония рассмотрит вопрос о передаче Украине ракет для систем ПВО Patriot

Япония планирует возобновить обсуждение возможности предоставления или продажи Украине вооружения, в частности, перехватчиков для американских систем ПВО Patriot.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил депутат японского парламента от правящей Либерально-демократической партии и бывший министр обороны Ицунори Онодера, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обсуждение в Японии

По его словам, реализация такого решения в настоящее время затруднена законодательными и политическими ограничениями, однако японские власти намерены вновь обсудить возможные шаги.

"В Японии существуют определенные юридические ограничения, а также ограничения на уровне государственной политики. Однако под руководством премьер-министра Такаичи мы намерены инициировать внутриправительственные дискуссии о дальнейших шагах, используя этот визит в качестве катализатора", — сказал Онодера.

Он отметил, что нынешний визит японской делегации в Киев является продолжением диалога между двумя странами, начавшегося ранее.

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Сотрудничество между странами

В частности, 14 сентября Украину впервые посетил спикер Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори. А на прошлой неделе в Нью-Йорке состоялась встреча премьер-министра Японии Санаэ Такаичи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Киев прибыла миссия по вопросам оборонной стратегии правящей Либерально-демократической партии, которая провела переговоры с Зеленским о двустороннем сотрудничестве.

Онодера подчеркнул, что регулярные контакты между представителями двух государств свидетельствуют о постепенном укреплении доверия между Японией и Украиной.

"Я чувствую, что сейчас мы находимся на этапе, когда доверительные отношения между Японией и Украиной неуклонно укрепляются. Что касается развития этих отношений в будущем, мы планируем провести соответствующие консультации с правительством Японии по итогам нынешнего обмена мнениями", — добавил японский депутат.

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