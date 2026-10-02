Японія розгляне передання Україні ракет до систем ППО Patriot

Японія планує повернутися до обговорень можливості надання або продажу Україні озброєння, зокрема, перехоплювачів для американських систем ППО Patriot.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав депутат японського парламенту від керівної Ліберально-демократичної партії та колишній міністр оборони Іцунорі Онодера, інформує Цензор.НЕТ.

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Обговорення у Японії

За його словами, реалізація такого рішення наразі ускладнена законодавчими та політичними обмеженнями, однак японська влада має намір знову обговорити можливі кроки.

"В Японії існують певні юридичні обмеження, а також обмеження на рівні державної політики. Однак під керівництвом прем'єр-міністра Такаічі ми маємо намір ініціювати внутрішньоурядові дискусії щодо подальших кроків, використовуючи цей візит як каталізатор", — сказав Онодера.

Він зазначив, що нинішній візит японської делегації до Києва є продовженням діалогу між двома країнами, який розпочався раніше.

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Співпраця між країнами

Зокрема, 14 вересня Україну вперше відвідав спікер Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі. А минулого тижня у Нью-Йорку відбулася зустріч прем'єр-міністра Японії Санае Такаічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Також до Києва прибула місія з питань оборонної стратегії керівної Ліберально-демократичної партії, які провели переговори із Зеленським про двосторонню співпрацю.

Онодера наголосив, що регулярні контакти між представниками двох держав свідчать про поступове зміцнення довіри між Японією та Україною.

"Я відчуваю, що наразі ми перебуваємо на етапі, коли довірчі відносини між Японією та Україною невпинно зміцнюються. Що стосується розбудови цих відносин у майбутньому, ми плануємо провести відповідні консультації з урядом Японії за підсумками нинішнього обміну думками", — додав японський депутат.

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