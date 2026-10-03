При СНБО создадут рабочий орган по вопросам идентификации тел погибших защитников, - Клименко

При СНБО будет создан рабочий орган по вопросам идентификации тел погибших защитников.

Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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Усиление судебно-медицинской экспертизы и создание новых бюро

Для семей пропавших без вести длительное ожидание установления личности — это дополнительная боль. Поэтому государство должно обеспечить ускорение процессов и качество проводимых экспертиз.

"По поручению президента Украины определены первоочередные решения. Правительство должно усилить систему судебно-медицинской экспертизы: увеличить количество специалистов, обеспечить надлежащие условия их работы", — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Клименко, важно создать в регионах специализированные бюро СМЭ, которые будут заниматься исключительно идентификацией тел военнослужащих.

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Контроль со стороны СНБО и работа на результат

"Отныне эта работа будет находиться под контролем СНБО. Соответствующий рабочий орган объединит все ответственные государственные структуры. Мы должны видеть весь процесс целостно: где возникают задержки, каких решений не хватает и кто отвечает за их выполнение", — добавил Клименко.

"Для семей важны не объяснения, почему система работает медленно. Им нужны ответы. Именно на результат направлена наша работа", — пояснил он.

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