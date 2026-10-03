При РНБО створять робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників, - Клименко
При РНБО буде створено робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників.
Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Посилення судово-медичної експертизи та створення нових бюро
Для родин зниклих безвісти тривале очікування на встановлення особи - це додатковий біль. Тож держава має забезпечити прискорення процесів та якість проведених експертиз.
"За дорученням президента України визначили першочергові рішення. Уряд має посилити систему судово-медичної експертизи: збільшити кількість фахівців, забезпечити належні умови їхньої роботи", - йдеться у повідомленні.
Також, за словами Клименка, важливо створити в регіонах спеціалізовані бюро СМЕ, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл військовослужбовців.
Контроль з боку РНБО та робота на результат
"Відтепер ця робота перебуватиме на контролі РНБО. Відповідний робочий орган об’єднає всі відповідальні державні структури. Маємо бачити весь процес цілісно: де виникають затримки, яких рішень бракує і хто відповідає за їх виконання", - додав Клименко.
"Для родин важливі не пояснення, чому система працює повільно. Їм потрібні відповіді. Саме на результат спрямована наша робота", - пояснив він.
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