В Киеве могут работать 1–3 российских ретранслятора для управления "Шахедами", - Бескрестнов (Флеш)

В Киеве работают российские ретрансляторы, обеспечивающие временный краткосрочный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник по технологическим направлениям обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

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"За все время войны я ни разу не ошибся в технических выводах и прогнозах относительно нашего врага.

Сейчас я настаиваю, что в Киеве включаются радиоретрансляторы МЭШ противника, которые обеспечивают временный краткосрочный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов. Не много. Возможно, 1–3", — говорится в сообщении.

Бескрестнов подчеркнул, что такие ретрансляторы сложно обнаружить, однако их необходимо искать. По его мнению, пока они работают, полностью закрыть город средствами радиоэлектронной борьбы будет сложно.

Работа ретрансляторов связана с ударами по Киеву

В качестве аргумента он привел удар по объекту СБУ, заявив, что в момент атаки в небе не было других "Шахедов", которые могли бы выполнять функцию ретрансляторов.

Также Бескрестнов сообщил, что анализировал другие удары по мостам Киева и возможность организации дальнего канала МЭШ с территории РФ.

По его словам, наличие онлайн-управления беспилотниками создает угрозу не только для мостов, но и для средств противовоздушной обороны.

"Пока будет существовать онлайн-управление "Шахедами", под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО", — заявил он.

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В то же время Бескрестнов отметил, что его вывод об использовании ретрансляторов может оказаться ошибочным.

Других секретных средств связи не обнаруживают

Также он добавил, что украинская сторона тщательно исследует обломки сбитых беспилотников.

По его словам, среди обломков не обнаружили других средств связи, которые могли бы объяснить возможность онлайн-управления дронами.

"Других "секретных" средств связи… мы не находим", – написал Бескрестнов.

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