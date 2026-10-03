У Києві можуть працювати 1-3 російські ретранслятори для керування "Шахедами", - Бескрестнов (Флеш)

У Києві працюють російські ретранслятори, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління "Шахедами" для коригування ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник з технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"За весь час війни я жодного разу не помилився у технічних висновках та прогнозах щодо нашого ворога.

Зараз я наполягаю, що в Києві вмикаються радіо ретранслятори МЕШ противника, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління "Шахедами" для коригування ударів. Небагато. Можливо 1-3", - йдеться в повідомленні.

Бескрестнов наголосив, що такі ретранслятори складно виявити, однак їх необхідно шукати. На його думку, поки вони працюють, повністю закрити місто засобами радіоелектронної боротьби буде складно.

Робота ретрансляторів пов'язана з ударами по Києву

Як аргумент він навів удар по об'єкту СБУ, заявивши, що в момент атаки в небі не було інших "Шахедів", які могли б виконувати функцію ретрансляторів.

Також Бескрестнов повідомив, що аналізував інші удари по мостах Києва та можливість організації далекого каналу МЕШ із території РФ.

За його словами, наявність онлайн-керування безпілотниками створює загрозу не лише для мостів, а й для засобів протиповітряної оборони.

"Поки існуватиме онлайн-керування "Шахедами", під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО", – заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по Північному мосту: Київ скували затори. ВIДЕО

Водночас Бескрестнов зазначив, що його висновок щодо використання ретрансляторів може виявитися помилковим.

Інших таємних засобів зв'язку не знаходять

Також він додав, що українська сторона ретельно досліджує уламки збитих безпілотників.

За його словами, серед уламків не виявили інших засобів зв'язку, які могли б пояснити можливість онлайн-керування дронами.

"Інших "таємних" засобів зв'язку ... ми не знаходимо", – написав Бескрестнов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Північному мосту в Києві через удар РФ частково обмежено рух транспорту: тривають ремонтні роботи