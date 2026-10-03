Враг нанес удар по Ровенской области: двое раненых

Днём 3 октября 2026 года войска РФ атаковали территорию Ровенской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

По данным ОГА, два человека получили ранения во время вечернего нападения на Ровенскую область.

"Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

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Куда попал враг?

Целью врага стали нежилые помещения.

В результате атаки возник пожар, который к утру удалось ликвидировать.

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