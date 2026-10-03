Враг нанес удар по Ровенской области: двое раненых
Днём 3 октября 2026 года войска РФ атаковали территорию Ровенской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть раненые
По данным ОГА, два человека получили ранения во время вечернего нападения на Ровенскую область.
"Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.
Куда попал враг?
Целью врага стали нежилые помещения.
В результате атаки возник пожар, который к утру удалось ликвидировать.
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