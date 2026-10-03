Ворог ударив по Рівненщині: двоє поранених
Вдень 3 жовтня 2026 року війська РФ атакували територію Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
За даними ОВА, двоє людей зазнали поранень під час вечірньої атаки на Рівненщину.
"Нині вони у лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Куди поцілив ворог?
Ціллю ворога стали нежитлові приміщення.
Внаслідок атаки виникла пожежа, яку станом на ранок вдалося ліквідувати.
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