Ворог знову вдарив по Рівненщині: пошкоджено інфраструктуру

Вдень 30 вересня 2026 року війська РФ вчергове атакували ударними дронами територію Рівненщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про нову атаку відомо?

За даними ОВА, північ Рівненщини зазнала чергової повітряної атаки.

"Постраждала цивільна інфраструктура. На щастя, без поранених", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала дронами Рівненщину: минулося без постраждалих.

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