Ворог знову вдарив по Рівненщині: пошкоджено інфраструктуру
Вдень 30 вересня 2026 року війська РФ вчергове атакували ударними дронами територію Рівненщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Що про нову атаку відомо?
За даними ОВА, північ Рівненщини зазнала чергової повітряної атаки.
"Постраждала цивільна інфраструктура. На щастя, без поранених", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ атакувала дронами Рівненщину: минулося без постраждалих.
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