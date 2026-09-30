Враг вновь нанес удар по Ривненщине: повреждена инфраструктура
Днём 30 сентября 2026 года войска РФ в очередной раз атаковали территорию Ривненской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОВА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о новой атаке?
По данным ОГА, север Ривненской области подвергся очередной воздушной атаке.
"Пострадала гражданская инфраструктура. К счастью, раненых нет", - говорится в сообщении.
Что предшествовало этому?
Ранее сообщалось, что РФ атаковала Ривненскую область с помощью дронов: обошлось без пострадавших.
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