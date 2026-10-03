Россия вновь атаковала гражданское судно в Одесской области: погиб моряк, трое ранены

Российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. 13 членов экипажа эвакуированы в безопасное место.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГП "Администрация морских портов Украины".

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В результате атаки погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.

"Это очередной целенаправленный удар РФ по гражданскому судоходству. Россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, которые ежедневно рискуют жизнью ради обеспечения работы украинских морских путей.

Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

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Удары РФ по гражданским судам

Россия своим ракетным террором фактически остановила морской трафик и навигацию в Черном море. В сентябре зафиксировано как минимум четыре таких случая:

10 сентября РФ атаковала гражданский буксир в Одесской области; погибли двое членов экипажа, еще двое были госпитализированы.

13 сентября РФ атаковала поисково-спасательный буксир "Сапфир" в порту Одесской области. В результате атаки буксир был поврежден;

17 сентября в Черном море во время следования в один из украинских портов судно под флагом Танзании подверглось атаке российского БПЛА.

23 сентября под удар попало коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Погиб украинский капитан, остальные члены экипажа были эвакуированы.

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