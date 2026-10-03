Росія знову атакувала цивільне судно на Одещині: загинув моряк, троє поранено
Російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. 13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДП "Адміністрація морських портів України"
Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу дістали поранення.
"Це черговий цілеспрямований удар РФ по цивільному судноплавству. Росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів.
Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться в повідомленні.
Удари РФ по цивільних суднах
Росія своїм ракетним терором фактично зупинила морські трафік і навігацію в Чорному морі. У вересні зафіксовано щонайменше чотири такі випадки:
- 10 вересня РФ атакувала цивільний буксир в Одеській області; загинули двоє членів екіпажу, ще двоє були госпіталізовані.
- 13 вересня РФ атакувала пошуково-рятувальний буксир "Сапфір" у порту Одещини. Унаслідок атаки буксир пошкоджено;
- 17 вересня у Чорному морі під час прямування до одного з українських портів судно під прапором Танзанії було атаковане російським БпЛА.
- 23 вересня під удар потрапило комерційне вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Загинув український капітан, решту екіпажу евакуювали.
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