Росія знову атакувала цивільне судно на Одещині: загинув моряк, троє поранено

Російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. 13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДП "Адміністрація морських портів України"

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Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу дістали поранення.

"Це черговий цілеспрямований удар РФ по цивільному судноплавству. Росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів.

Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться в повідомленні.

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Удари РФ по цивільних суднах

Росія своїм ракетним терором фактично зупинила морські трафік і навігацію в Чорному морі. У вересні зафіксовано щонайменше чотири такі випадки:

10 вересня РФ атакувала цивільний буксир в Одеській області; загинули двоє членів екіпажу, ще двоє були госпіталізовані.

13 вересня РФ атакувала пошуково-рятувальний буксир "Сапфір" у порту Одещини. Унаслідок атаки буксир пошкоджено;

17 вересня у Чорному морі під час прямування до одного з українських портів судно під прапором Танзанії було атаковане російським БпЛА.

23 вересня під удар потрапило комерційне вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Загинув український капітан, решту екіпажу евакуювали.

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