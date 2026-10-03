В связи с мерами безопасности на Полтавщине ограничен доступ к отдельным территориям, - ОВА
В связи с проведением мер безопасности ограничено пребывание гражданского населения на отдельных участках Кременчугского района Полтавской области.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, такие ограничения введены решением Совета обороны Полтавской области.
Речь идет об отдельных участках в районе населенных пунктов Горишние Плавни, Редуты, Каменные Потоки и Чикалевка.
Ограничения действуют с 3 октября 2026 года до особого распоряжения.
Какие ограничения
Так, в указанном районе запрещается заниматься рыбалкой, охотой, сбором грибов, а также проводить фото- и видеосъемку.
Въезд в указанный район разрешен исключительно лицам, проживающим в этом секторе.
Об отмене ограничений будет сообщено отдельно.
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