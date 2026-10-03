В связи с мерами безопасности на Полтавщине ограничен доступ к отдельным территориям, - ОВА

В связи с проведением мер безопасности ограничено пребывание гражданского населения на отдельных участках Кременчугского района Полтавской области.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, такие ограничения введены решением Совета обороны Полтавской области.

Речь идет об отдельных участках в районе населенных пунктов Горишние Плавни, Редуты, Каменные Потоки и Чикалевка.

Ограничения действуют с 3 октября 2026 года до особого распоряжения.

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Какие ограничения

Так, в указанном районе запрещается заниматься рыбалкой, охотой, сбором грибов, а также проводить фото- и видеосъемку.

Въезд в указанный район разрешен исключительно лицам, проживающим в этом секторе.

Об отмене ограничений будет сообщено отдельно.

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