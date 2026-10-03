Через безпекові заходи на Полтавщині обмежено доступ до окремих територій, - ОВА. МАПА

У звʼязку з проведенням безпекових заходів обмежено перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району Полтавської області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, такі обмеження запроваджені рішенням Ради оборони Полтавської області.

Йдеться про окремі ділянки в районі населених пунктів Горішні Плавні, Редути, Кам’яні Потоки та Чикалівка.

Обмеження діють із 3 жовтня 2026 року до особливого розпорядження.

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Які обмеження

Так, у визначеному районі забороняється займатися рибальством, мисливством, грибництвом та проводити фото- і відеозйомку.

В’їзд у визначений район дозволено виключно особам, які проживають у секторі.

Про скасування обмежень буде повідомлено окремо.

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