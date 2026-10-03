Через безпекові заходи на Полтавщині обмежено доступ до окремих територій, - ОВА. МАПА
У звʼязку з проведенням безпекових заходів обмежено перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району Полтавської області.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, такі обмеження запроваджені рішенням Ради оборони Полтавської області.
Йдеться про окремі ділянки в районі населених пунктів Горішні Плавні, Редути, Кам’яні Потоки та Чикалівка.
Обмеження діють із 3 жовтня 2026 року до особливого розпорядження.
Які обмеження
Так, у визначеному районі забороняється займатися рибальством, мисливством, грибництвом та проводити фото- і відеозйомку.
В’їзд у визначений район дозволено виключно особам, які проживають у секторі.
Про скасування обмежень буде повідомлено окремо.
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