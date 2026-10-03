Силы обороны поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что дальнобойные силы Сил обороны Украины эффективно нанесли удары по военным объектам агрессора — поражены цели в Самарской области РФ, позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области, а также есть новые результаты в Черном море.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Очередной террор РФ

Президент отметил, что российские захватчики продолжают превращать гражданскую инфраструктуру и жизненно важные объекты Украины в свои мишени.

"Утром в Киеве "шахед" нанес удар по Северному мосту. В течение ночи под российскими атаками оказались жилые дома, железные дороги и объекты энергетики во многих регионах. В Черноморске с помощью дрона нанесли удар по судну", — рассказал Зеленский.

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Удары в ответ

В то же время глава государства подчеркнул, что украинские воины находят способы достойно ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла.

В частности, за последние сутки дальнобойные силы Сил обороны эффективно поразили объекты, обеспечивающие военную машину агрессора.

"Наши удары достигли Самарской области, позиций оккупантов с точек размещения "Искандеров" в Брянской области. Есть новые результаты в Черном море", — рассказал глава государства.

Он поблагодарил все задействованные подразделения за меткость и системную работу.

"Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию", - добавил Зеленский.

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