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Новости Обстрелы Украины Удары по рф
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Силы обороны поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что дальнобойные силы Сил обороны Украины эффективно нанесли удары по военным объектам агрессора — поражены цели в Самарской области РФ, позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области, а также есть новые результаты в Черном море.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Очередной террор РФ

Президент отметил, что российские захватчики продолжают превращать гражданскую инфраструктуру и жизненно важные объекты Украины в свои мишени.

"Утром в Киеве "шахед" нанес удар по Северному мосту. В течение ночи под российскими атаками оказались жилые дома, железные дороги и объекты энергетики во многих регионах. В Черноморске с помощью дрона нанесли удар по судну", — рассказал Зеленский.

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Удары в ответ

В то же время глава государства подчеркнул, что украинские воины находят способы достойно ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла.

В частности, за последние сутки дальнобойные силы Сил обороны эффективно поразили объекты, обеспечивающие военную машину агрессора.

"Наши удары достигли Самарской области, позиций оккупантов с точек размещения "Искандеров" в Брянской области. Есть новые результаты в Черном море", — рассказал глава государства.

Он поблагодарил все задействованные подразделения за меткость и системную работу.

"Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26030) обстрел (35809)
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Топ комментарии
+17
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
11 год
6 років тому, 3 жовтня 2020 року, тодішній глава ОП своїм ротом, чистою російською мовою, на проросійському каналі, повідомляє всю країну, що вони узгодили НОВІ 20 місць розмінування на лінії зіткнення і 4 НОВІ місця розведення військ. З ким узгодили? З сепаратистами та військовими росії. Навіщо? Це ми з вами дізналися 24 лютого 2022 року.
Зауважте, НОВІ місця для розмінування та НОВІ місця для розведення, тобто методично відбувалося і розмінування і розведення.
ТБ канал та мова спілкування було обрано не випадково? Міркую, що так. Послання сепаратистам та росіянам "Юстас" - "Алексу"?
Минуло 5 років, і ця ж людина представляла Україну на всіх значних переговорах на міжнародному рівні щодо досягнення миру в Україні.
Абсурд чи закономірність?
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03.10.2026 18:38 Ответить
+14
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03.10.2026 18:44 Ответить
+11
піаніст сказав сам полетить на ракеті
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03.10.2026 18:41 Ответить

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