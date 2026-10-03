Силы обороны поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области РФ, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сообщил, что дальнобойные силы Сил обороны Украины эффективно нанесли удары по военным объектам агрессора — поражены цели в Самарской области РФ, позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области, а также есть новые результаты в Черном море.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Очередной террор РФ
Президент отметил, что российские захватчики продолжают превращать гражданскую инфраструктуру и жизненно важные объекты Украины в свои мишени.
"Утром в Киеве "шахед" нанес удар по Северному мосту. В течение ночи под российскими атаками оказались жилые дома, железные дороги и объекты энергетики во многих регионах. В Черноморске с помощью дрона нанесли удар по судну", — рассказал Зеленский.
Удары в ответ
В то же время глава государства подчеркнул, что украинские воины находят способы достойно ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла.
В частности, за последние сутки дальнобойные силы Сил обороны эффективно поразили объекты, обеспечивающие военную машину агрессора.
"Наши удары достигли Самарской области, позиций оккупантов с точек размещения "Искандеров" в Брянской области. Есть новые результаты в Черном море", — рассказал глава государства.
Он поблагодарил все задействованные подразделения за меткость и системную работу.
"Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию", - добавил Зеленский.
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@pogrebeckij
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11 год
6 років тому, 3 жовтня 2020 року, тодішній глава ОП своїм ротом, чистою російською мовою, на проросійському каналі, повідомляє всю країну, що вони узгодили НОВІ 20 місць розмінування на лінії зіткнення і 4 НОВІ місця розведення військ. З ким узгодили? З сепаратистами та військовими росії. Навіщо? Це ми з вами дізналися 24 лютого 2022 року.
Зауважте, НОВІ місця для розмінування та НОВІ місця для розведення, тобто методично відбувалося і розмінування і розведення.
ТБ канал та мова спілкування було обрано не випадково? Міркую, що так. Послання сепаратистам та росіянам "Юстас" - "Алексу"?
Минуло 5 років, і ця ж людина представляла Україну на всіх значних переговорах на міжнародному рівні щодо досягнення миру в Україні.
Абсурд чи закономірність?