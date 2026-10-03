Сили оборони уразили позиції розрахунків "Іскандерів" у Брянській області РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що далекобійність Сил оборони України ефективно спрацювала по воєнних об'єктах агресора — уражено цілі в Самарському регіоні РФ, позиції розрахунків "Іскандерів" у Брянській області та є нові результати в Чорному морі.

Про це глава держави поінформував у телеграм, передає Цензор.НЕТ.

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Черговий терор РФ

Президент зазначив, що російські загарбники продовжують перетворювати цивільну інфраструктуру та життєво важливі об'єкти України на свої мішені.

"Зранку в Києві "шахед" ударив по Північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. У Чорноморську дроном вдарили по судну", - розповів Зеленський.

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Удари у відповідь

Водночас глава держави наголосив, що українські воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла.

Зокрема, цієї доби далекобійність Сил оборони ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора.

"Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків "іскандерів" у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі", - розповів очільник держави.

Він подякував всім залученим підрозділам за влучність і системну роботу.

"Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію", - додав Зеленський.

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