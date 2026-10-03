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Новини Обстріли України Удари по РФ
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Сили оборони уразили позиції розрахунків "Іскандерів" у Брянській області РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що далекобійність Сил оборони України ефективно спрацювала по воєнних об'єктах агресора — уражено цілі в Самарському регіоні РФ, позиції розрахунків "Іскандерів" у Брянській області та є нові результати в Чорному морі.

Про це глава держави поінформував у телеграм, передає Цензор.НЕТ.

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Черговий терор РФ

Президент зазначив, що російські загарбники продовжують перетворювати цивільну інфраструктуру та життєво важливі об'єкти України на свої мішені.

"Зранку в Києві "шахед" ударив по Північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. У Чорноморську дроном вдарили по судну", - розповів Зеленський.

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Удари у відповідь

Водночас глава держави наголосив, що українські воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла.

Зокрема, цієї доби далекобійність Сил оборони ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора.

"Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків "іскандерів" у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі", - розповів очільник держави.

Він подякував всім залученим підрозділам за влучність і системну роботу.

"Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27185) обстріл (37132)
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Топ коментарі
+16
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
11 год
6 років тому, 3 жовтня 2020 року, тодішній глава ОП своїм ротом, чистою російською мовою, на проросійському каналі, повідомляє всю країну, що вони узгодили НОВІ 20 місць розмінування на лінії зіткнення і 4 НОВІ місця розведення військ. З ким узгодили? З сепаратистами та військовими росії. Навіщо? Це ми з вами дізналися 24 лютого 2022 року.
Зауважте, НОВІ місця для розмінування та НОВІ місця для розведення, тобто методично відбувалося і розмінування і розведення.
ТБ канал та мова спілкування було обрано не випадково? Міркую, що так. Послання сепаратистам та росіянам "Юстас" - "Алексу"?
Минуло 5 років, і ця ж людина представляла Україну на всіх значних переговорах на міжнародному рівні щодо досягнення миру в Україні.
Абсурд чи закономірність?
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03.10.2026 18:38 Відповісти
+13
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03.10.2026 18:44 Відповісти
+11
піаніст сказав сам полетить на ракеті
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03.10.2026 18:41 Відповісти

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