Неизвестные в военной и гражданской форме проникли через окно в дом на Хмельнитчине: Лубинец обратился в ОГП. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Офис Генерального прокурора с целью установления личностей лиц, незаконно проникших в частный дом в Хмельницкой области.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Так Лубинец отреагировал на видео, которое распространяется в сети.

"Что это было — ограбление? Или снова "работа" ТЦК и СП? На этот раз — Хмельницкая область... Я увидел эти кадры — и первый вопрос: что это вообще такое?" — написал омбудсмен.

Так, на видео группа неизвестных людей в военной и гражданской форме подходит к частному дому, открывает окно и проникает внутрь.

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"Кто именно эти люди — сотрудники ТЦК и СП, военнослужащие или другие лица — должна установить официальная проверка. Именно поэтому я сразу направил письмо в Офис Генерального прокурора, чтобы установить всех причастных, выяснить обстоятельства и дать их действиям правовую оценку", — подчеркнул уполномоченный.

Незаконное проникновение

Лубинец напомнил, что незаконное проникновение в жилище или иное владение лица — это прямое нарушение статьи 30 Конституции Украины, которая гарантирует неприкосновенность жилища. А в Уголовном кодексе для таких действий предусмотрена конкретная норма — статья 162: "Нарушение неприкосновенности жилища". Поэтому незаконное проникновение в жилище или иное владение лица может содержать признаки этого уголовного правонарушения.

Омбудсмен призвал установить:

кто эти люди,

на каком основании они действовали,

кто дал им соответствующие указания,

были ли законные основания для проникновения на территорию домовладения.

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"Я уже неоднократно подчеркивал: наследие, оставленное бывшим руководством МОУ, не должно повторяться. Такие практики нужно полностью искоренять. Они не должны становиться нормой или обычными новостями, на которые не будут реагировать или о которых забудут. Сейчас этот контроль за справедливостью становится обязанностью и нового Главнокомандующего", — добавил Лубинец.

Он подчеркнул, что закон должен действовать для всех.

"Каждое такое обращение и каждая ситуация должны быть проверены. Каждое нарушение — получить правовую оценку. Ведь молчание точно не сделает эту проблему меньше", — подытожил омбудсмен.

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