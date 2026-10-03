Невідомі у військовій та цивільній формі проникли через вікно у будинок на Хмельниччині: Лубінець звернувся до ОГП. ВIДЕО

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генерального прокурора з метою встановлення осіб, які незаконно проникли в приватний будинок у Хмельницькій області.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так Лубінець відреагував на відео, яке шириться в мережі.

"Що це було - пограбування? Чи знову "робота" ТЦК та СП? Цього разу - Хмельниччина... Я побачив ці кадри - і перше питання: що це взагалі таке?" - написав омбудсмен.

Так, на відео група невідомих людей у військовій та цивільній формі підходить до приватного будинку, відчиняє вікно та проникає всередину.

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"Хто саме ці люди - працівники ТЦК та СП, військовослужбовці чи інші особи - має встановити офіційна перевірка. Саме тому я одразу направив лист до Офісу Генерального прокурора, щоб встановити всіх причетних, з’ясувати обставини та надати їхнім діям правову оцінку", - наголосив уповноважений.

Незаконне проникнення

Лубінець нагадав, що незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи - це пряме порушення статті 30 Конституції України, яка гарантує недоторканність житла. А в Кримінальному кодексі для таких дій є конкретна норма - стаття 162: "Порушення недоторканності житла". Тому незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи може містити ознаки цього кримінального правопорушення.

Омбудсман закликав встановити:

хто ці люди,

на якій підставі вони діяли,

хто дав їм відповідні вказівки,

чи були законні підстави для проникнення на територію домоволодіння.

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"Я вже неодноразово наголошував: спадок, який залишило колишнє керівництво МОУ, не має повторюватися. Такі практики потрібно повністю викорінювати. Вони не мають ставати нормою чи звичайними новинами, на які не реагуватимуть чи забудуть. Наразі цей контроль за справедливістю стає відповідальністю і нового Головнокомандувача", - додав Лубінець.

Він наголосив, що закон має діяти для всіх.

"Кожне таке звернення та ситуація має бути перевірена. Кожне порушення - отримати правову оцінку. Бо мовчання точно не зробить цю проблему меншою", - підсумував омбудсмен.

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