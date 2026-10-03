Участника войны против Украины Сыромятникова, который пытал украинских пленных, взорвали в РФ, - СМИ. ФОТО
В Новомосковске Тульской области РФ взорвали автомобиль, в котором находился россиянин Роман Сыромятников — бывший сотрудник ФСВП РФ, участник войны против Украины, которого обвиняли в пытках украинских военнопленных.
Об этом пишет Telegram-канал "Важные истории", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, утром 2 октября на улице Дружбы в Новомосковске взорвался автомобиль, погиб водитель.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и автомобили с номерами Минобороны. Сообщалось, что взрывное устройство было заложено под полом со стороны водителя, а за рулем находился участник войны против Украины.
Местное издание сообщило, что во время "трагических событий вчера в городе погиб" участник войны Роман Сыромятников. Его взорвали возле его дома в зарегистрированном на него Hyundai Solaris.
Что известно об оккупанте
В 2023 году он подписал контракт с Минобороны РФ и воевал в составе 51-го полка 106-й тульской дивизии ВДВ на Северском направлении в Донецкой области и в Курской области. В конце ноября 2024 года Сыромятников вернулся в Тульскую область на лечение. Как он уволился из ВС РФ — неизвестно.
Он входит в организацию ветеранов "Боевое братство". Сыромятников выступал на уроках мужества перед школьниками и рассказывал им о своем участии в первой чеченской войне и в войне против Украины.
Генпрокуратура Украины объявила Сыромятникову подозрение в пытках военнопленных в исправительной колонии №1 Тульской области. По данным следствия, он работал там в 2022 году.
Украинские правоохранители считают, что Сыромятников причастен к пыткам как минимум 50 украинцев в этой колонии. По их версии, во время утренних и вечерних проверок он вместе с коллегами избивал пленных руками, ногами, резиновыми дубинками, пластиковыми трубами и молотками, а также применял к ним электрошокеры. Кроме того, он присоединял к телам заключенных контакты полевого телефона ТА-57 ("тапик") и пропускал через них ток.
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